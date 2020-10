La casa di carta dell’INPS. Questo è il titolo del reportage giornalistico di Carlo Marsilli andato in onda nella puntata di domenica scorsa di Non è l’arena. Una inchiesta giornalistica che ha documentato con immagini che lasciano senza parole quello che sarebbe dovuto diventare l’archivio dell’istituto nazionale della previdenza sociale. Un enorme capannone alle porte di Milano completamente abbandonato e preda degli eventi atmosferici che lo stanno distruggendo anno dopo anno.

Il servizio del bravo Marsilli non è rimasto inosservato infatti nella puntata di domenica scorsa di Non è l’arena, l’ex Presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua ha voluto intervenire in diretta per dire la sua sull’argomento. Mastrapasqua ha telefonato direttamente a Luca Telese, ospite del programma, per esporre il suo pensiero su quanto è stato detto in puntata. Massimo Giletti ha voluto però controbattere rispetto al “modus operandi” dell’ex Presidente dell’istituto di previdenza sociale dicendogli che era stato più volte contattato dalla redazione del suo programma, senza ottenere evidentemente risposta, rinnovandogli quindi l’invito durante la diretta di domenica scorsa.

Secondo quanto apprendiamo l’invito del conduttore di Non è l’arena è stato accolto, infatti nella prossima puntata di Non è l’arena in onda domenica 18 ottobre subito dopo il Tg La7 delle 20 l’ex Presidente dell’INPS Antonio Mastrapasqua sarà ospite in diretta del programma di Massimo Giletti per raccontare la sua versione rispetto a quello che è stato detto e fatto vedere nel corso della puntata dell’11 ottobre di Non è l’Arena. Dopo sette anni di silenzio Mastrapasqua parla per la prima volta.

L’appuntamento dunque per la versione di Mastrapasqua è previsto per domenica 18 ottobre a partire dalle ore 20:35 nella nuova puntata di Non è l’arena su La7 come sempre diretta e condotta da Massimo Giletti.