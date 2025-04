Antonino Spinalbese: età, la malattia autoimmune, l’addio a Belen, figlia e lavoro. Tutto sul concorrente di The Couple

Antonino Spinalbese è entrato da poco nella casa di The Couple e ancora una volta, come accadde nel reality Grande Fratello, sta dimostrando a tutti la sua personalità. D’altronde, lui sembra essere il personaggio di punta del programma, anche perché la sua partecipazione è rimasta segreta fino all’ultimo attimo. L’ex fidanzato di Belen ha svelato il motivo per cui ha scelto di vivere nella Casa solo per 6 settimane, proprio per non stare troppo lontano dalla bimba che ha avuto dalla showgirl argentina.

Chi è però Antonino una volta che si spengono i riflettori? La sua vita è tutta dedicata all’amore per la figlia, e di lui si sa anche che deve combattere contro una malattia.

Chi è Antonino Spinalbese: carriera e lavoro

Originario di Torre del Greco e nato nel 1995, Antonino ha vissuto la sua giovinezza a La Spezia. Si è poi trasferito a Milano, dove ha studiato per diventare hair stylist. Proprio in questa città ha avuto inizio la sua carriera, che lo ha portato a lavorare in uno dei più importanti studi, cioè quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi. Nel 2020 ha iniziato a dedicarsi alla sua seconda passione, ossia quella per la fotografia, a cui si è unita l’attività di modello e influencer. Nel 2021 è infatti stato supportato dalla stessa agenzia di management della showgirl argentina. Nello stesso anno, il modello ha annunciato il lancio di un progetto di fitness e, insieme al suo personal trainer Andrea Audino, l’anno successivo ha dato vita ad Audino Lab.

Si tratta di un’app gratuita su cui entrambi condividono diverse schede di allenamento personalizzate che vengono suddivise per gruppi muscolari. Il programma di allenamento dura 12 settimane ed è destinato soprattutto a coloro che vogliono approcciarsi al fitness per migliorare la propria condizione fisica e mentale. Nel 2022 Spinalbese ha invece avuto la sua prima esperienza televisiva, entrando nella casa del Grande Fratello Vip, dov’è rimasto per 158 giorni. In seguito si è dedicato a molti altri progetti, aprendo un’agenzia di comunicazione e lavorando come modello, prima di tornare a fare l’hair stylist.

Antonino Spinalbese e la storia con Belen Rodriguez

Per lui il vero successo è arrivato quando ha iniziato una storia d’amore con Belen, che ha incontrato nel 2020, quando lui lavorava in un prestigioso salone di Milano. La loro relazione è stata di certo molto passionale e intensa, tanto che i due hanno ben presto messo al mondo la piccola Luna Marì. La sua nascita ha portato una grandissima felicità nella coppia, ma i due si sono in seguito separati a causa di diverse incompatibilità caratteriali. “Siamo due lunatici” – ha svelato lui nel corso di un’intervista rilasciata per Ciao Maschio – “adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto“.

Dopo l’addio definitivo, Antonino e Belen hanno mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto per il bene della loro figlia, anche se di certo non mancano – nemmeno ora – gli screzi. “Una volta parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo“, ha dichiarato Spinalbese. Il concorrente di The Couple ha anche svelato, nel corso del reality, che per sua figlia farebbe di tutto, persino re-innamorarsi di sua madre Belen.

Chi c’è stata dopo Belen Rodriguez

Dopo che Antonino ha chiuso in definitiva la storia con la showgirl, la sua vita ha preso un’altra direzione. Lui ha ad esempio anche partecipato al Grande Fratello Vip, e proprio lì ha fatto conoscere a tutti la sua personalità. Molto chiacchierato è stato il presunto flirt con Ginevra Lamborghini, ma anche un presunto avvicinamento con Helena Prestes, la modella che ha preso parte all’edizione 2025 del Gf. Si tratta in realtà di voci mai confermate. Al momento le indiscrezioni dicono però che Spinalbese avrebbe una storia con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice genovese di 25 anni che lavora nello studio in cui l’hair stylist si è fatto tatuare in passato l’opera Amore e Psiche, che fu dedicata proprio alla sua ex Belen.

La malattia di Antonino Spinalbese