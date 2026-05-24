Antonello Venditti: età, moglie e figli, malattia, dove vive, il periodo buio

Il salotto di Domenica In si prepara ad accogliere oggi uno dei giganti assoluti della musica italiana. Antonello Venditti, nato a Roma l’8 marzo 1949, rappresenta da oltre mezzo secolo la colonna sonora di intere generazioni.

Cresciuto tra le note del pianoforte e l’atmosfera fervida del Folkstudio, ha mosso i primi passi insieme a Francesco De Gregori, per poi spiccare il volo da solista e firmare capolavori immortali che sanno raccontare l’amore, la nostalgia e la vita quotidiana come pochi altri.

La vita privata e la carriera del cantante

Dietro il successo planetario e l’immagine pubblica si nasconde una vita privata intensa e a tratti turbolenta. Il legame profondo con la sua amata Roma, dove tuttora risiede, ha fatto da sfondo a grandi amori e altrettanto grandi sofferenze.

Il matrimonio con Simona Izzo, durato tre anni, ha donato al cantautore il figlio Francesco Saverio, oggi attore, ma si è concluso bruscamente a causa di un tradimento che ha interrotto definitivamente i rapporti tra i due.

Una sorte simile ha segnato la successiva e lunga relazione con la conduttrice Monica Leofreddi, durata dieci anni e finita sempre a causa delle infedeltà dell’artista, il quale ha saputo però trasformare quei sensi di colpa e quei distacchi in canzoni dalla bellezza straziante, tra cui Ogni Volta.

Proprio la fine di queste storie importanti ha trascinato Venditti in un periodo buio e doloroso, segnato dalla depressione e da un profondo senso di solitudine. La musica è stata la sua medicina, l’unico mezzo per dare voce a quella sofferenza prima di ritrovare la luce.

Oltre alle tempeste emotive, il cantante ha dovuto affrontare anche una delicata sfida legata alla salute. Nel 2022 è stato infatti costretto a operarsi per un pucker maculare, una patologia che crea una membrana sulla retina e rischia di compromettere seriamente la vista.