Antonella Clerici netta sulla tragedia di Crans-Montana: “L’empatia è fondamentale, altrimenti diventiamo delle bestie” | VIDEO

Antonella Clerici apre la puntata di È Sempre Mezzogiorno con un riferimento alla tragedia di Crans-Montana e alcune esternazioni, fuori luogo secondo la conduttrice, di una parte dell’opinione pubblica.

Antonella Clerici è sempre più un volto noto per Raiuno. Non in senso di popolarità, quella l’ha sempre avuta, ma proprio in ambito di autorevolezza: la sua reputazione, ormai, parla per lei e – come ha detto più volte – non deve dimostrare nulla a nessuno. La conduttrice possiede competenza ed esperienza tale per gestire i programmi alla propria maniera, con uno stile tutto suo. Non può prescindere dalla collaborazione di un nutrito staff, ma l’impronta resta la sua.

Per questo È Sempre Mezzogiorno nasce come un cooking show, ma al suo interno è molto altro. Anche una finestra sull’attualità. Nella parte iniziale di trasmissione la conduttrice è solita fare un’introduzione, breve ma intensa, dove commenta il fatto del giorno. Lo ha fatto in diverse occasioni importanti, schierandosi in maniera netta anche su tematiche divisive. Con garbo, senza dimenticare la risolutezza. Ha scelto, nella nuova puntata della trasmissione, di tornare sui fatti di Crans-Montana.

Antonella Clerici sulla tragedia in Svizzera

La tragedia in Svizzera che ha visto oltre 47 morti e più di 100 fra ustionati e feriti, tutto a causa di un incendio la notte di Capodanno nei pressi del locale Le Constellation. Le indagini stanno proseguendo per cercare di mettere fine a una pagina buia di cronaca che ha visto morire tanti ragazzi e ragazze. L’opinione pubblica si divide: chi “assolve” mediaticamente i giovani coinvolti e chi li taccia di superficialità. In una situazione come quella accaduta in Svizzera, si imputa perlopiù la mancanza di lucidità in un momento così complicato da parte dei giovani.

Proprio su questo interviene Antonella Clerici: “Quello che ho letto in questi giorni, le accuse a questi ragazzi, sono veramente vergognose. È normale che i giovani, quando vedono le fiamme, oggi possano pensare che sia una goliardata. Nessuno pensa al peggio inizialmente. Sono ragazzi che hanno perso la vita, ci vorrebbe più empatia. Non bisogna puntare il dito. Se non iniziamo a metterci nei panni degli altri, il rischio è quello di trasformarci in bestie”.

L’appello finisce sui social

Antonella Clerici, alla sua maniera, ha chiesto silenzio e rispetto da parte dell’opinione pubblica in una situazione così delicata: meno giudizi e più comprensione. Non resta altro che vedere se l’appello della conduttrice sarà accolto oppure no. Parole semplici, dirette, che stanno già facendo il giro dei social. La conduttrice ha colpito nel segno. Ancora una volta.