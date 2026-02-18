Antonella Clerici in pole per Sanremo 2027: la nuova strategia della Rai tra indiscrezioni e possibilità

Antonella Clerici di nuovo all’Ariston: una situazione possibile. La conduttrice ha già condotto la kermesse canora, correva l’anno 2010. Potrebbe accadere ancora. Questa sembrerebbe essere la volontà della Rai. Un nome, quello della padrona di casa de È Sempre Mezzogiorno, iniziato a rimbalzare alle cronache a ragion veduta. Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione 2026 del Festival della Canzone Italiana. L’ultimo anno, di fatto, con la Direzione Artistica e conduzione di Carlo Conti.

Il presentatore si è già chiamato fuori per il prossimo anno, ma ci sono tante altre variabili da considerare. La prima riguarderà lo stato di salute della kermesse. I risultati di quest’anno saranno fondamentali. Chi succederà a Conti potrà trovare un Festival di Sanremo in salute, oppure un evento in caduta libera.

Antonella Clerici verso Sanremo 2027

Tutto dipenderà dagli ascolti e dal gradimento del pubblico. Il Direttore Artistico toscano arrivava dai fasti di Amadeus e Fiorello, da allora qualcosa è cambiato. Anche per quel che riguarda l’appeal legato alla manifestazione. Il futuro dovrà andare verso un pubblico sempre più esigente e severo. Ecco perché Clerici sembra essere il nome giusto. Dagospia ha parlato anche di Stefano De Martino, ma la conduttrice sembra essere in vantaggio rispetto al collega partenopeo.

In primis perchè Clerici, ormai, è un nome che mette – davvero – d’accordo tutti. Considerata una professionista, oltre che volto amato, in grado di prendersi le proprie responsabilità e soprattutto di portare pubblico e gradimento sul piccolo schermo. Qui veniamo al secondo motivo per cui la donna è in vantaggio nelle quotazioni Festival: Antonella Clerici è riuscita, dopo 25 anni di concorrenza, a battere C’è Posta Per Te.

La Rai punta al ritorno della conduttrice di Legnano

Lo ha fatto con un programma specifico: The Voice Kids. È dunque riuscita a riportare la musica e la gara canora al centro degli interessi tv degli italiani. Oltretutto battendo una vera e propria “corazzata” come la Fascino PGT. Tutto quello che serve alla Rai in questo momento. De Martino è bravo, in rampa di lancio e considerato dall’azienda della tv di Stato. Per il Festival, tuttavia, c’è bisogno di un volto navigato, conosciuto e accentratore.

Antonella Clerici ha tutte queste qualità, oltre a un’esperienza specifica in quanto Sanremo lo ha già condotto e organizzato. Subentra, a questo punto, un’altra indiscrezione: Conti – già defilatosi per il prossimo anno – potrebbe rientrare soltanto in qualità di Direttore Artistico. Questo aspetto dipenderà dalla volontà della Clerici.

Possibile annuncio dopo la finale di Sanremo 2026

I rumors parlano di colloqui in cui si dovrebbe decidere come agire. Se la conduttrice vorrà prendersi l’ulteriore responsabilità di organizzare la kermesse nella sua interezza, allora Carlo Conti cederà definitivamente il passo. Altrimenti le possibilità di un “passo a due” all’Ariston diventerebbero concrete.

L’annuncio ufficiale dovrebbe – anche qui resta il condizionale – arrivare dopo la serata finale di Sanremo 2026. Antonella Clerici aspetta e si gode il suo stato di grazia. Questo Festival lo vedrà a casa, probabilmente nella serata finale della manifestazione sarà in platea. Giusto per abituarsi a un possibile prossimo futuro, perchè – restando in tema di canzoni – certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Per Antonella Clerici è arrivato il momento di ripassare dal via, anzi: dall’Ariston.