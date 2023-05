Siamo qui a raccontarvi ancora una volta una vicenda piuttosto irritante in cui solo al pensiero viene da chiedersi : ma esattamente dove abbiamo sbagliato? Parliamo di una vera shitstorming contro Benedetta Rossi.

La food influencer conosciuta soprattutto per la sua dedizione alla cucina che l’ha fatta diventare nota anche al piccolo schermo, nei giorni scorsi è stata suo malgrado vittima di una serie di commenti negativi sul web. Dalle critiche costruttive e i pareri misurati si è passati ad attacchi senza pietà. Il tutto solo perché questi stessi utenti contestano i metodi della Rossi utilizzati tra i fornelli.

Lo sfogo di Benedetta Rossi: “Provo disgusto leggendo determinate cose”

Il limite è stato superato. Per la prima volta vediamo Benedetta senza il solito sorriso, decisamente demoralizzata da ciò che ha letto. Pubblica un video su Instagram in cui appare visibilmente dispiaciuta, dice: “Sono arrivati a farmi inca**are, ce ne vuole per far arrabbiare Benedetta, perché sono una che non si arrabbia mai. Quello che sento in questo momento oltre alla rabbia, quello che sto provando adesso è disgusto nel leggere determinate cose. Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti, dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari e accademiche della cucina, che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici”.

Lo sfogo è continuato a lungo, concludendosi poi su questo passaggio che evidenziamo: “In questi articoli e nei commenti sotto, vengono letteralmente bullizzate tutte le persone che mi seguono, sembra la fiera dello snob. Non va bene il 90% di quello che la maggior parte delle famiglie italiane mette nel carrello della spesa“.

Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: “La cucina non deve essere snob”

Soprattutto quest’ultima affermazione (ma un po’ la faccenda tutta nella quale Benedetta è purtroppo vittima) si lega all’uscita di Antonella Clerici stamani in apertura di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice, che non ha mai nascosto la stima per la blogger avendola pure invitata nel suo programma più di una volta, ha difeso Benedetta a spada tratta citando il giornalista Francesco Canino: “Lui ha proprio ragione, i gastro-fighetti hanno stancato, non se ne può più“.

Antonella dunque lancia un messaggio chiaro contro la fazione radical-chic, magari ancora indaffarata nello sparare cattiverie a destra e manca “La cucina non deve essere snob, ma pop“. E ripesca un retroscena tratto dal suo primo e unico Festival di Sanremo condotto 13 anni fa, nel 2010: “Intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi, ma c’è stato un cantante, di cui non dirò mai il nome, che disse: “Io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Non una rivelazione poiché di quest’episodio Antonella ne ha già parlato in un’intervista al Corriere della Sera nel 2021. Anche in quel caso la conduttrice non si era sbottonata su nomi e cognomi.

"Questi gastro fighetti hanno stancato. Non se ne può più" #esempremezzogiorno pic.twitter.com/kBTDmKCO5u — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 8, 2023

Al di là della sana curiosità che evidentemente c’è dietro il “chi sarà?”, Antonella Clerici ha rimarcato un concetto già detto e stradetto in anni e anni di mezzogiorno:“Bene, il sugo è stato il mio successo, grazie a voi, grazie al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Evviva la cucina in tutte le sue versioni perché parlare di cucina non è di serie b e attraverso la cucina passa tanta cultura, cosa che voi radical chic non avete ancora capito“.

Game. Set. Match.