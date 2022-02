Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno: “La gente comune non vuole la guerra” (video)

Oggi, in apertura di puntata, Antonella Clerici, padrona di casa di ‘E’ sempre mezzogiorno’ su Rai 1, ha commentato gli ultimi scenari della guerra tra Russia e Ucraina che, da cinque giorni, sta preoccupando tutto il mondo. La conduttrice ha fatto un affresco delle immagini più suggestive del conflitto con delle riflessioni molto intense:

Come sempre, aprendo la trasmissione, mi viene da dirvi due parole. Parlando di questa guerra che è assurda a prescindere da tutto. Indipendentemente di chi ha ragione o torto. Vedere dei civili, persone come noi, barricate nelle metropolitane con i bambini al seguito, con gli animali domestici, ci sono proprio delle immagini in questo senso. A me hanno colpito molto le sirene del coprifuoco che ci riportano, un po’, ai libri di storia che pensavamo chiusi per sempre. Ed, invece ancora dobbiamo aggiungerci pagine. Questi eventi li studieremo. Cercheremo di capire perché l’animo umano arriva a questo nel 2022. Questa è l’era dei social, dove siamo super informati. Ognuno crede di poter dire la sua sempre un po’ come è stato per la pandemia.