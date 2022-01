Antonella Clerici sarebbe arrivata a Sanremo, secondo quanto risulta a TvBlog. La conduttrice dovrebbe trascorrere la settimana nella città ligure per farsi trovare pronta nel caso di positività al coronavirus di Amadeus (sono ammessi gli scongiuri).

Nei giorni scorsi La Stampa aveva svelato il piano B pensato dalla Rai. La conduttrice sui social del sito del Fatto Quotidiano però aveva smentito tale ipotesi spiegando di aver commentato la notizia insieme ad Amadeus all’insegna di ironia e scaramanzia.

Oltre ad Antonella Clerici a Sanremo pare sia giunto anche il regista Fabrizio Gattuso Alaimo, anche lui nell’eventualità della positività al virus del regista titolare di Sanremo 2022 Stefano Vicario.

Per la cronaca, andrà in onda regolarmente tutta la settimana su Rai1, con la Clerici alla guida. Le puntate in questione sono infatti state registrate nei giorni scorsi.

(Post in aggiornamento)