Per ora c’è solo una candidatura, fra una settimana si conoscerà l’esito finale: Antonella Clerici, infatti, è fra i sei finalisti per il titolo che martedì prossimo, 5 aprile, verrà assegnato agli International Format Awards per la sezione miglior conduttore di un programma. La conduttrice, unica italiana a competere nella sezione (candidato per un altro titolo degli IFA è il format Discovery, prodotto da Banijay Italia, Wild Teens – Contadini in erba), è in gara per la conduzione del suo È sempre mezzogiorno, nato ormai più di due anni fa, già prima dello scoppio della pandemia, in seguito a un periodo che aveva visto la Clerici alla sola conduzione dello Zecchino d’Oro, oltre che di una serata per la raccolta fondi di Telethon.

A rivolerla fortemente in video fu appena arrivato a Rai1 l’attuale direttore Stefano Coletta, che oggi esprime soddisfazione per questa candidatura ricevuta dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno:

Sono molto contento per Antonella Clerici perché per veicolare leggerezza bisogna essere innanzitutto credibili. E Antonella dimostra di esserlo ogni giorno nel suo rapporto con il pubblico che si fida di lei, della sua narrazione. Proprio in virtù di queste sue capacità professionali ho fortemente voluto il suo ritorno su Rai1.

Parole ricche di entusiasmo e contentezza anche quelle della stessa Clerici:

Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme.

Anche Simona Ercolani, fondatrice e ceo di Stand by me, si dice orgogliosa di questo primo riconoscimento, che in maniera indiretta si estende anche al programma ideato e prodotto da lei e dalla sua casa di produzione: