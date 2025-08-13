Antonella Clerici a Disneyland con la figlia Maelle: le foto della vacanza

Volto tv accreditato, Antonella Clerici è in vacanza prima di tornare in onda con E’ sempre mezzogiorno e le varie versioni di The Voice. Personaggio amato dal pubblico e molto attivo anche sui social, dove non manca di condividere la sua quotidianità professionale e anche privata. Diversi sono i post che la ritraggono nella sua bellissima casa immersa nel bosco Arquata Scriva, e altrettanti le condivisioni dov’è al mare di Santa Margherita Ligure, località a cui la conduttrice è particolarmente affezionata.

Tuttavia quest’anno Antonella si è aperta a nuove esperienze e ha voluto concedersi una vacanza speciale con la figlia Maelle che oggi ha 16 anni. Le due hanno trascorso alcuni giorni a Disneyland, un posto che la conduttrice ha definito magico e che le ha permesso di condividere con Maelle tantissime emozioni: il viaggio è stato reso noto dal volto tv che sul suo profilo Instagram ha pubblicato diversi scatti e alcuni video dei giorni felici.

“Credo che tutti i bambini dovrebbero poter andare almeno una volta a Disneyland. È un luogo magico dove i sogni sono reali. Dal castello incantato, alle parate, agli show incredibili, alla disponibilità umana di chi ci lavora a vario titolo. Non ho mai pianto cosi tanto“, così ha commentato la conduttrice il soggiorno a Disneyland. Nonostante Maella abbia 16 anni e non sia più una bambina sembra aver apprezzato l’esperienza fatta con la mamma: sono stati dei giorni speciali per entrambi.

Antonella Clerici: “Mi ha scosso dell’emozioni inattese”

La conduttrice ha poi precisato quanto è stato importante stare sola per qualche giorno con la figlia, grazie a questo viaggio hanno fatto riemergere il loro lato infantile e si sono divertite tantissimo: “Questa esperienza mi ha smosso mille emozioni vissute con la mia Maelle, io e lei, sole”, ha aggiunto: “Ricordarci ogni tanto come eravamo, cosa è rimasto di noi bambini e che davvero l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Parole quelle della Clerici che hanno trovato il sostegno dei fans, felici di vederla serena e riposata insieme alla figlia: “Le tue parole mi hanno emozionato… ho avuto gli occhi lucidi mentre leggevo dev’essere una bellissima esperienza passare una giornata a Disneyland…”, ha commentato un utente. E ancora: “È vero Antonella io ci sono stata ed è meraviglioso un sogno che diventa realtà voglio ritornare con mia figlia.”

“Non un ADV”, la precisazione di Antonella Clerici

A fine del suo post, dove ha manifestato tutto il suo entusiasmo legato ai giorni passati a Disneyland, Antonella Clerici ha voluto precisare che la sua non è una pubblicità. Video, foto e commenti condivisi non sono sponsorizzati, ma fanno parte di un suo vissuto personale: “Non è un ADV, ho scritto le mie sensazioni con sincerità”.

Antonella si rivela ancora una volta una persona diretta, sincera e autentica che mostra il suo modo di essere senza farsi condizionare dal suo essere un personaggio noto. Ha voluto rendere partecipi i followers del suo momento speciale, gesto che è stato molto apprezzato. I post hanno ricevuto tanti commenti e like.