Anticipazioni Uomini e Donne 8 ottobre 2025: il colpo di fulmine di Sabrina, scoppia la lite al trono over

Oggi a Uomini e Donne esplodono le tensioni nel trono over, con Federico che sceglie Agnese e un duro scontro in arrivo con Rosanna. Nel trono classico, Flavio e Martina si fermano a un passo dal bacio, tra emozioni e colpi di scena.

Torna oggi su Canale 5 l’appuntamento con Uomini e Donne, il talk dei sentimenti firmato Maria De Filippi che, puntata dopo puntata, continua a tenere milioni di spettatori incollati allo schermo.

Accanto alla conduttrice, come sempre, le immancabili presenze di Tina Cipollari, pronta a dire la sua senza filtri, Gianni Sperti, con le sue analisi sempre lucide e dirette, e Tinì Cansino, che osserva con eleganza e discrezione le dinamiche del parterre.

Trono over: Federico volta pagina, ma scoppia la tensione

Il pomeriggio si apre con il trono over, dove i colpi di scena non mancano mai. Protagonista di oggi è Federico Mastrostefano, che ha deciso di chiudere ogni rapporto con Rosanna e Veronica, scegliendo di concentrarsi solo su Agnese De Pasquale. Tra i due sembra esserci una chimica speciale, tanto da far pensare a un legame più serio. Ma il sereno dura poco: in studio si preannuncia un confronto acceso tra Agnese e Rosanna, con toni che rischiano di infiammare l’atmosfera. Nel frattempo, novità anche per Sabrina Zago, che accoglie un nuovo cavaliere deciso a conquistarla. Un ingresso che promette nuove emozioni e forse qualche gelosia di troppo.

Trono classico: Flavio e Martina, un passo dal bacio

Sul fronte del trono classico, i riflettori sono puntati su Flavio Ubirti e Martina, sempre più complici e vicini.

Durante una esterna intensa e romantica, tra sguardi e sorrisi, i due arrivano a un soffio dal bacio. Flavio, però, sceglie di fermarsi all’ultimo momento, spiegando di voler dare al gesto il peso che merita.

Una decisione che lascia sospesi i telespettatori e apre nuovi interrogativi sul futuro della loro conoscenza: è vero sentimento o solo attrazione?

Un successo senza tempo

Con le sue storie d’amore, confronti infuocati e momenti di pura emozione, Uomini e Donne continua a confermarsi un pilastro del pomeriggio televisivo italiano.

Tra colpi di scena, nuovi protagonisti e l’immancabile ironia di Tina, la puntata di oggi promette di regalare una miscela perfetta di pathos e leggerezza — come solo Maria De Filippi sa fare.