Anticipazioni Un Professore 3, Simone incontra un nuovo amore: sarà lui a rubargli il cuore

Nella prossima stagione potrebbe avere una nuova fiamma e superare la rottura con Mimmo, il pubblico non vede l’ora di sapere chi è

Il 20 novembre tornerà in onda la serie Un Professore, a due anni dall’uscita della seconda stagione, arriverà la terza e i primi episodi – presentati in anteprima ad Alice nella Città, la kermesse parallela alla Festa del Cinema di Roma, dove sono intervenuti i giovani protagonisti. Un Professore 3 preannuncia di essere davvero entusiasmante, tra le storie che terranno banco per le sei puntate, ci sarà anche la nuova fiamma di Simone.

Il ragazzo, secondo quanto riportano le anticipazioni di Un Professore 3, dovrà scegliere tra due ragazzi e bisognerà capire chi gli farà battere davvero il cuore. Già le due precedenti stagioni avevano entusiasmato il pubblico, a dirlo sono stati gli ottimi ascolti, che hanno così spinto verso la conferma della terza stagione.

Anticipazioni di Un Professore 3, chi sarà la nuova fiamma di Simone

La serie diretta da Andrea Rebuzzi, tratta dall’originale spagnola “Merlì” si appresta a tornare in televisione con sei puntate ricche di emozioni, colpi di scena, primi amori e chi ne ha più ne metta. Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassman è pronto a tornare con le sue lezioni di filosofia, ma anche di vita, per i giovani del Liceo Da Vinci, che sarà nuovamente scenario di emozioni e sorprese.

Questo sarà un anno importante per gli studenti della quinta B che dovranno sostenere l’Esame di Maturità, un momento importante, di crescita, ma anche di paure. Sarà, quindi, un anno di incognite, di scelte e di riflessioni, proprio per questo non mancheranno emozioni molto forti. Ci saranno poi le storie d’amore tra questi ragazzi, che vivono i primi sentimenti, che sono sempre molto intensi. Ci sarà Simone che potrebbe essere interessato a due giovani.

Al Da Vinci, infatti, arriveranno due nuovi ragazzi, Thomas – che è un suo amico di vecchia data – con il quale avrà subito una relazione molto complicata e poi ci sarà Zeno, che invece viene da una fattoria urbana e ha una famiglia un po’ particolare. Chi tra questi due giovani riuscirà a rubare il cuore di Simone? Il giovane ricordiamo che sta ancora soffrendo con Mimmo, per il quale ha nutrito un reale sentimento. Ai due ragazzi potrebbe aggiungersene un terzo, si tratta di Manuel, con cui già c’era stato un rapporto che aveva letteralmente mandato in estasi i fan. Potrebbe esserci ancora qualcosa tra di loro? Difficile saperlo, al momento le anticipazioni di Un Professore 3 rivelano ben poco, per cui potrebbe accadere di tutto, quel che è certo è che Simone, con i suoi amori, appassionerà ancora i telespettatori.

Ma le novità di Un Professore 3 non riguardano solo i ragazzi, al Da Vinci arriverà una nuova insegnante di inglese Anita, che creerà non poco scompiglio. La docente colpirà specialmente Dante, con cui si stuzzicheranno continuamente, dunque potrebbe accadere anche tra di loro qualcosa. Intanto Simone rinfaccerà al padre la separazione da Mimmo che, come abbiamo detto, lo farà molto soffrire. Ma un nuovo amore potrebbe presto entrare nella sua vita e cambiare tutto. Dunque non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate che promettono di essere molto interessanti.