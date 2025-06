Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 27 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 27 febbraio 2025 (puntata 6644): Damiano riceverà una bella notizia

Guido si sfoga con Michele

Damiano (Luigi Miele), dopo un periodo difficile, riceverà una bella notizia che, però, susciterà l’effetto opposto a Viola (Ilenia Lazzarin) che resterà turbata. In ufficio, nel frattempo, l’astio che Gallo nutre nei confronti del poliziotto emerge sempre di più: fino a che punto Damiano resisterà? Guido (Germano Bellavia), intanto, ha scoperto che Mariella (Antonella Prisco) ha intrapreso una relazione con Mimmo (Massimo Peluso) che ha conosciuto anche suo figlio Lollo (Vincenzo Lovriso).

Nunzio continua a stare vicino a Rossella

Sconcertato dalla novità riguardante la sua ex moglie, Guido si sfogherà con Michele (Alberto Rossi). Mariella, invece, avrà l’appoggio e la comprensione di Mimmo. Nunzio (Vladimir Randazzo) continua a stare vicino a Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo la decisione di denunciare Fusco (Marco Mario De Notaris) e le proporrà di guardare avanti. Enrica (Giulia Sanna), nel frattempo, riceverà una telefonata inaspettata.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.