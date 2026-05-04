Anticipazioni ultima puntata Roberta Valente-Notaio in Sorrento: il colpo di scena inaspettato, salta tutto

Il gran finale di Roberta Valente Notaio in Sorrento, in onda il 10 maggio 2026 in prima serata su Rai1, si preannuncia ricco di cambiamenti radicali per i protagonisti. L’epilogo della serie, che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo tra eredità e segreti familiari, porta a un ribaltamento totale delle dinamiche amorose, spostando l’attenzione dalle certezze del passato verso nuovi inizi.

La notizia più eclatante della puntata conclusiva riguarda proprio il destino sentimentale della protagonista. Il tanto atteso matrimonio tra Roberta e Stefano è destinato a saltare. I due capiscono definitivamente di non essere fatti l’uno per l’altra, voltando pagina in modo inaspettato.

Il colpo di scena tra Vito e Roberta

Stefano, infatti, si rende conto di provare dei forti sentimenti per Leda. Dopo aver tradito Roberta, il legame con la sorella della notaia diventa il vero centro delle sue emozioni. Dal canto suo, Roberta non rimane a guardare e trova conforto e comprensione nel pescatore Vito, lasciando presagire che tra i due possa scoccare una nuova scintilla.

Questa rottura affonda le sue radici nelle profonde differenze caratteriali emerse nel corso della stagione. Stefano è spesso preda di incubi e la prospettiva di una vita intera accanto a Roberta lo fa sentire soffocato. La notaia, dal temperamento estremamente rigido, ansioso e concentrato sulla precisione, si è rivelata spesso incapace di comprendere fino in fondo i bisogni emotivi del compagno, così come quelli della sorella ritrovata.

Prima di arrivare a questo strappo, il ritorno a Sorrento aveva già scosso gli equilibri. La protagonista ha dovuto affrontare questioni complesse, scoprendo segreti di famiglia e dipanando conflitti legati a vecchie eredità. Proprio in questo contesto si era rafforzato il legame con Leda, evolvendosi oltre il mero rapporto lavorativo, sebbene le diversità di vedute abbiano continuato a creare distanze.

L’ultimo episodio, infine, non si concentra solo sulle relazioni, ma unisce il destino dei protagonisti a una vicenda dal forte impatto emotivo. Al centro della trama c’è il limoneto curato da Vito, che rischia di essere trasformato in un parcheggio a seguito di una controversa rivendicazione. La situazione mette in moto Roberta e il suo team, decisi a trovare una soluzione che difenda non solo un bene materiale, ma anche i ricordi e gli affetti legati a quel luogo.