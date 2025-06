Anticipazioni Tv, Quarto Grado, chi saranno gli ospiti di stasera

È tutto pronto stasera per la nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento in onda il venerdì alle 21:25 su Rete Quattro. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, sempre sul pezzo, apriranno la puntata su uno dei casi di Cronaca Nera che sta facendo ancora una volta parlare maggiormente di sé, anche se avvenuto molti anni fa.

Si tratta dell’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. Attualmente la nuova inchiesta, che sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso da settimane, verte sull’impronta numero 33 che appartiene ad Andrea Sempio. Il giovane è un amico di Matteo Poggi, fratello della vittima. Oggi Andrea è formalmente indagato. Tale fatto potrebbe, a conti fatti, riscrivere la dinamica del delitto, uno dei più complessi delle ultime annate.

Non mancheranno servizi esclusivi e aggiornamenti in tempo reale. Da Garlasco ci si sposterà poi a Trieste. Difatti il secondo tema trattato nel corso della serata sarà la storia di Lily Resinovic. La donna è stata trovata priva di vita il 5 Gennaio 2022 ma ancora oggi si indaga per scoprire la verità. Nel mirino delle accuse c’è Sebastiano Visintin, marito della vittima del quale, secondo le confessioni di amici in comune e della cugina Silvia Radin, lei avesse molta paura.

Tale confessione è avvenuta a Chi L’ha Visto?. Nel corso dell’ultima puntata di stagione televisiva 2024-2025. Nel mirino anche molto denaro in contante in possesso attualmente dell’uomo sebbene la coppia non navigasse nell’oro oltre che una coperta di lana grezza.

Odiernamente la PM ha predisposto nuove e importanti analisi sulle tracce trovate sulle scarpe di Liliana. Si sta valutando se ciò appartenga a un roseto o a della polvere presente nello studio del consorte. Ciò sarebbe fondamentale per stabilire, con molta probabilità, il luogo dove sia stata uccisa e che ora come ora non è stato ancora confermato.

Quarto Grado, gli ospiti dell’ultima puntata di stagione

Viero e Nuzzi parleranno di tutto ciò con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Non mancheranno neppure i puntuali collegamenti con la community molto attiva dei quartograders, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma, rendendolo così interattivo e ponendo nuovi quesiti ai conduttori, agli ospiti presenti in studio o in collegamento così come agli esperti.

Con la puntata di stasera Quarto Grado chiuderà momentaneamente i battenti per dare il via ufficiale alla canonica pausa estiva. Le puntate della stagione saranno visionabili su Mediaset Infinity dove è anche possibile seguire in diretta il talk che da tanti anni appassiona gli italiani grazie ai suoi accattivanti approfondimenti.