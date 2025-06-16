Anticipazioni turche Tradimento: il malore di Ipek finisce nel peggiore dei modi

Tradimento è tra le soap turche di maggiore successo. In onda tutti in giorni nel primo pomeriggio di Canale 5, nei weekend e in prima serata il venerdì sera, ottiene sempre ascolti rilevanti ed è considerato un prodotto di punta di Mediaset. Ancora una volta la dirigenza del Biscione ha fatto una scelta oculata, che si sta rivelando vincente in fatto di share. La soap ha una trama avvincente che coinvolge i telespettatori, non è priva di colpi di scena e di momenti inaspettati. La narrazione è fluida e scorrevole e il cast è ben composto: sono presenti diversi volti già noti al pubblico italiano.

Diverse le anticipazioni turche di Tradimento che sono disponibili in rete, notizie che non tutti i fans vogliono conoscere, ma che inevitabilmente incuriosiscono. A quanto pare Ipek e Oltan inizieranno una relazione travolgente, i due attratti l’uno dall’altra si lasceranno andare ad un bacio appassionato e da quel momento saranno sempre più vicini. Purtroppo Ipek ha alle spalle un passato che condiziona le sue scelte e non gli permetterà di vivere al meglio la storia con Oltan.

Oltan rivelerà più volte a Ipek di amarla, e che grazie a lei è tornato a provare dei sentimenti. I due sembrano sempre più vicini e destinati a stare insieme, ma qualcosa interferirà con i loro progetti. Ipek riuscirà a rovinare la storia d’amore con Oltan. Quest’ultimo ha ancora dei legami con Guzide e questo la preoccupa: è molto gelosa dell’ex giudice e ha nei suoi confronti un atteggiamento astioso. Per ottenere l’attenzione di Oltan e dei suoi cari Ipek simula un suicidio: un errore che pagherà personalmente.

Yesim scopre il raggiro di Ipek

Yesim scopre l’inganno di Ipek e avverte subito Kasifoglu e Sezai. I due furiosi e decidono di voltare le spalle alla giovane, che si sente sempre più sola. Deluso dall’accaduto anche Oltan che decide di chiudere la sua relazione con Ipek, l’uomo infatti non ha tollerato le menzogne di Ipek e non riesce ad immaginare un futuro con lei che l’ha ingannato.

Dopo qualche giorno la rottura Ipek scopre di essere incinta di Oltan, una notizia che potrebbe riavvicinarla all’imprenditore. Tuttavia quest’ultimo è molto arrabbiata e non vuole parlare con la ex fidanzata. Ipek non riesce così a comunicare a Oltan di aspettare un figlio, dovrà aspettare il momento giusto. Intanto la situazione di Ipek si aggraverà: la donna ucciderà Serra. Azra scoprirà l’inganno e tenterà di ricattare Sezai mostrandogli un video che compromette la figlia e potrebbe mandarla in prigione. L’uomo però avrà una reazione inattesa.

Sezai invita Ipek a costituirsi

Sezai non ha nessuna intenzione di cedere ai ricatti di Azra per questo invita la figlia a costituirsi o la denuncerà lui. A questo punto Ipek confessa al padre di essere incita di Oltan, e questo complica la situazione. Sezai affronta Kasifoglu che accetta di sposare l’ex fidanzata, ma solo per prendersi le responsabilità del bambino.

Il rapporto fra i due è distaccato e freddo e Ipek spera che quando nascerà il figlio, Oltan si riavvicinerà a lei. La speranza di Ipek di salvare il suo matrimonio viene però infranta: la giovane infatti perde il bambino dopo il confronto vivace che Selin avrà con lei. Ipek avrà un malore e sarà soccorsa da Neva che chiamerà subito Tolga.