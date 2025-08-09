Anticipazioni turche Forbidden Fruit: Alihan rischia di morire

Certe volte sembra che in Forbidden Fruit basti davvero un niente per far cambiare tutto. Una parola detta male, uno sguardo di troppo, e il clima si trasforma. Da elegante e brillante, si fa teso e imprevedibile. E non è solo una questione di amori che vanno e vengono… c’è molto di più sotto la

Certe volte sembra che in Forbidden Fruit basti davvero un niente per far cambiare tutto. Una parola detta male, uno sguardo di troppo, e il clima si trasforma. Da elegante e brillante, si fa teso e imprevedibile. E non è solo una questione di amori che vanno e vengono… c’è molto di più sotto la superficie.

Negli ultimi episodi trasmessi in prima serata, qualcosa — o meglio, qualcuno — è entrato in scena lasciando già il segno. Quando pensi di sapere dove stia andando la storia, ecco che cambia traiettoria. C’è un’energia nuova, quasi disturbante, che si sta insinuando tra i personaggi principali.

Il pubblico di Canale 5 sta iniziando a percepire che l’equilibrio sta per saltare. Non si tratta più di banali gelosie o triangoli romantici. No. C’è qualcosa di più oscuro, quasi sotterraneo, che comincia a farsi strada e mette a rischio tutto quello che i protagonisti credevano di aver costruito.

E poi… c’è quel senso di attesa che cresce di puntata in puntata. Sai che sta per succedere qualcosa di grosso, ma non capisci bene quando, o a chi. Le emozioni esplodono e il confine tra amore e vendetta si fa sempre più sfocato. Ecco, è proprio in questa zona grigia che sta succedendo qualcosa.

Cambiamenti improvvisi e passi falsi

Come riporta Blastingnews.com, in Turchia, dove la serie è molto più avanti, la storia di Alihan prende una piega completamente inaspettata. Tutto comincia con l’arrivo di Hira, una ragazza introdotta da Zerrin con l’idea — nemmeno troppo nascosta — di avvicinarla ad Alihan, sia sul piano lavorativo che personale. Alihan però… beh, lui ha ancora la testa piena di Zeynep. Quando però Zeynep lo respinge per l’ennesima volta (e qui uno si chiede quanto possa reggere un cuore), Alihan prova a voltare pagina.

Lo fa uscendo con Hira, così, tanto per provare. Ma quella che per lui è poco più di una distrazione, per Hira diventa una storia vera. E quando lei trova nella sua stanza un anello, pensa subito che sia per lei. Spoiler: non lo è. Quell’anello è per Zeynep. Quando Hira lo scopre, va su tutte le furie. Alihan non capisce tutto questo dramma, anzi, la liquida velocemente. E lei? Lei non la prende bene. Affatto. Da lì inizia una vendetta senza logica ma piena di rabbia.

Un piano folle ad alta quota

Hira parte subito all’attacco. Prima colpisce Zeynep con piccoli dispetti — se così si possono chiamare. Fa scrivere insulti davanti a casa sua, rovina il giardino di Alihan, addirittura la fa escludere da un centro commerciale importante. Ma il peggio deve ancora arrivare.

Alihan, ignaro di tutto, prende il suo aereo per Ankara. Un volo di routine, niente di strano… o almeno così pensa. Quando chiama l’hostess e non arriva nessuno, si insospettisce e va a controllare. Scopre che lei è svenuta. Stessa cosa per il pilota. E alla guida dell’aereo c’è proprio Hira. L’ha fatto apposta. Li ha narcotizzati tutti. Alihan prova a reagire, ma non fa in tempo: anche lui viene stordito con uno spray. E a quel punto, la sua vita è letteralmente nelle mani di Hira.