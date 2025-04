Anticipazioni Tradimento Turchia, Serra ha ingannato Tolga: ora è incinta

Amore, passione, intrighi sempre più fitti. È questo il filo conduttore di Tradimento, la nuova serie turca che da qualche mese, ormai, sta facendo ottimi ascolti su Canale 5, sostituendo Endless Love, dopo la sua conclusione.

In questa serie, i colpi di scena sorprendono ogni volta il pubblico, e catturano l’attenzione a tal punto, che è impossibile non voler scoprire che cosa accadrà dopo. Nelle puntate sinora in onda in Italia, Oylum ha deciso di sposare Behram, nonostante i suoi genitori fossero palesemente contrari al matrimonio, cosa che avevano anche mostrato, cercando di fermare le nozze.

Tolga soffre moltissimo per la separazione da Oylum, ed evidentemente, il suo fidanzamento con Selin, è un ripiego. Tuttavia, nonostante suo padre, Oltan, abbia cercato di parlargli proprio in merito a questo argomento, Tolga ha sempre rassicurato l’uomo, dicendo di essere felice nella sua nuova relazione.

Addirittura, ha deciso di sposare la sua compagna, anche se sa benissimo che in realtà, non è veramente innamorato di lei. Nel frattempo, Mualla ha invitato Güzide e Tarik a cena, e durante il convivio, ha tentato di far riappacificare i genitori di Oylum. La cosa ha dato molto fastidio all’ex giudice, che avrebbe preferito che non vi fossero interferenze.

Tradimento, Serra incinta di Tolga: cosa succederà

Negli episodi in onda in Turchia, Selin e Tolga sono sposati. Il loro matrimonio è senza amore, e l’uomo continua a essere profondamente innamorato di Oylum.

Nonostante il padre di Tolga lo abbia più volte avvertito di non sposare una donna che non amava, il giovane è stato testardo e si è condannato all’infelicità.

Nelle puntate turche, Serra, sorella di Selin, che dall’inizio ha caldeggiato l’unione tra i due, al solo scopo di appropriarsi dei soldi del cognato, metterà Tolga in un guaio davvero serio. Selin non potrà avere figli, e così, con Tolga, adotterà una bambina, ma questa morirà. Sarà Selin a trovarla senza vita e la cosa la sconvolgerà a tal punto che impazzirà e cercherà di uccidere Tolga e poi anche di suicidarsi.

Alla fine, Selin sarà ricoverata in una clinica psichiatrica. Ma la cosa più grave la combinerà proprio Serra, ai danni di Tolga e di sua sorella. Una notte, entrerà nel letto del cognato, con un escamotage, e si farà mettere incinta. Naturalmente, userà quest’arma per ricattare Tolga e i suoi familiari, perché il suo unico obiettivo, è quello di appropriarsi dei loro soldi.