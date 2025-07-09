Anticipazioni Tradimento dalla Turchia, prossima stagione: chi muore

Anticipazioni della soap Tradimento direttamente dalla Turchia. Chi morirà prossimamente.Nuovi incredibili colpi di scena sono previsti ora e prossimamente per Tradimento. La serie turca che ormai va in onda su Canale 5 sia di pomeriggio che in prime time è diventata un autentico cult anche nel nostro Paese. Grazie al Web e soprattutto ai Social

Anticipazioni della soap Tradimento direttamente dalla Turchia. Chi morirà prossimamente.

Nuovi incredibili colpi di scena sono previsti ora e prossimamente per Tradimento. La serie turca che ormai va in onda su Canale 5 sia di pomeriggio che in prime time è diventata un autentico cult anche nel nostro Paese. Grazie al Web e soprattutto ai Social è però fattibile conoscere che cosa accadrà prossimamente ad alcuni protagonisti.

Tra adii e new entry sono tante le novità che attendo i telespettatori che, nel frattempo, stanno cercando di informarsi su cosa accadrà nel corso della prossima stagione della loro serie preferita. E per farlo è necessario leggere le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia, dove è stata creata.

E a far preoccupare sono le morti di alcuni protagonisti. Nelle ultime puntate andate in in onda nel nostro Paese si è scoperto che Behram sia passato all’altro mondo in seguito a un attentato. E’ stato colpito da un cecchino. L’attacco è avvenuto poco dopo un incidente causato dallo stesso Behram, su ordine della madre, con il preciso obiettivo di impedire alla moglie Oylum di sostenere un esame. Sebbene inizialmente tenuto in vita tramite macchinari, è stata successivamente dichiarata la sua morte cerebrale anche se la genitrice ha cercato con le unghie e con i denti di nascondere il fatto.

Tradimento, chi morirà, cosa dicono le anticipazioni turche.

La figlia adottiva di Tolga e Selin è morta improvvisamente ma in seguito morirà anche il padre di Tolga.

Tuttavia una delle morti più difficili da digerire e che non è ancora stata mostrata in Italia sarà quella della bella e giovane Yesim, in guerra perenne con Tarik, suo amante. La donna, dopo aver vissuto momenti molto duri e un dialogo molto dolce e speciale con la sua bimba, la piccola Oyku, sarà misteriosamente travolta da un tram.

La sua scomparsa spezzerà in mille pezzi il cuore di Guzide, indiscussa protagonista di Tradimento. L’avvocato ha infatti iniziato a volere bene sia alla donna che alla piccolina un poco alla volta, così come i suoi familiari.

A rendere il dolore ancora più insopportabile è che la bimba rimasta orfana di madre non potrà essere nemmeno cresciuta dal padre che di fatto si troverà in carcere, accusato dell’omicidio della moglie. Alla fine la mamma di Ozan e Oylum deciderà, facendo leva sul suo gran cuore, di adottare la creatura alla quale è tanto legata.

Tutto ciò lo potremo seguire a partire da Settembre quando sarà trasmessa sempre da Canale 5 la seconda e super attesa seconda stagione della soap che sta mietendo sempre più successo in tutta Europa. Nel frattempo è possibile vedere gratuitamente le repliche della prima in streaming su Mediaset Infinity.