Anticipazioni stasera Chiamatemi Francesco, il Papa della gente: cast, trama, quante puntate sono, come sta il Pontefice

Stasera va in onda la serie tv dedicata a papa Francesco: le anticipazioni sulle puntate e sul cast, la trama. Ecco come sta ora il pontefice.

Trentotto giorni di degenza ospedaliera hanno fatto temere seriamente per la vita di papa Francesco che, come ha rivelato il professore Sergio Alfieri, a capo dell’équipe medica che ha curato il pontefice, ha rischiato due volte di non farcela. Il lungo ricovero in ospedale però è terminato e papa Bergoglio ha potuto fare ritorno a Santa Marta, dove lo attende una convalescenza di due mesi.

Jorge Mario Bergoglio occupa ancora la cattedra di Pietro e stasera Canale 5 ripropone la miniserie intitolata “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”. Diretta da Daniele Lucchetti, la serie è dedicata alla vita del papa “venuto dalla fine del mondo”, primo latinoamericano a vestire la bianca veste del Successore di Pietro (oltre che primo gesuita a diventare papa).

Sono tante le “prime volte” di un pontefice (il primo anche a portare il nome del Poverello di Assisi) tanto amato quanto contestato che ha indubbiamente cambiato lo stile pontificio anche nel campo della comunicazione. Di questo e di tanti altri aspetti della ricca vita del papa argentino tratterà la miniserie in onda stasera – in prima serata – sulla rete ammiraglia di Mediaset. Vediamo le anticipazioni, a cominciare dal numero di puntate e cerchiamo di capire come sta adesso Francesco.

Chiamatemi Francesco, il Papa della gente, anticipazioni sulla miniserie in onda stasera su Canale 5

“Chiamatemi Francesco, il Papa della gente” è una produzione per Taodue film fortemente voluta da Pietro Valsecchi. Si tratta di una miniserie in due puntate la cui realizzazione ha richiesto sedici settimane di riprese tra vari Paesi (Argentina, Italia e Germania). La parte di Francesco è interpretata da Rodrigo de la Serna e da Sergio Hernández, rispettivamente Jorge Mario Bergoglio da giovane e da anziano.

Cast internazionale (e tremila comparse) per questa serie presentata in anteprima mondiale il 1° dicembre 2015 nell’Aula Paolo VI in Vaticano (una curiosità: al termine della proiezione seguì una cena al sacco offerta a tutti i 7.000 presenti dal Papa, in pieno stile francescano). Figlio di emigrati italiani in Argentina, Jorge Mario Bergoglio ha attraversato i momenti più duri della spietata dittatura di Videla.

In quei drammatici anni Settanta il futuro arcivescovo di Buenos Aires, entrato nella Compagnia di Gesù a poco più di vent’anni, prenderà le difese dei perseguitati dal regime. Un’esperienza alla quale seguiranno gli anni passati in Germania per il dottorato in teologia e il ritorno a Buenos Aires, sempre dalla parte dei più deboli e degli emarginati. Nel 2013, infine, l’elezione al soglio pontificio seguita alle dimissioni di Benedetto XVI.

Come sta adesso papa Francesco?

Lo scorso 23 marzo abbiamo potuto vedere Francesco affacciarsi, visibilmente provato dalla lunga degenza, dal balconcino del secondo piano del Policlinico Gemelli. Il ricovero è durato 38 giorni a causa di una polmonite bilaterale che per due volte ha messo seriamente in pericolo la vita dell’ottantottenne pontefice. Ma come sta adesso papa Francesco dopo il rientro a Santa Marta?

La sala stampa vaticana ha parlato di miglioramenti sul piano dell’umore e anche la fisioterapia starebbe dando i risultati sperati. Anche sotto il punto di vista respiratorio si registrano «miglioramenti nella voce», idem per la situazione motoria del Papa la cui situazione rimane però ancora «stazionaria». Per il momento il pontefice continua a non ricevere visite e l’ossigenazione ad alti flussi viene concentrata durante la notte e in caso di bisogno. Per brevi momenti il Papa può togliere le cannule deputate all’ossigenazione ordinaria.

Durante la convalescenza il Papa continua a svolgere del lavoro, parzialmente seduto alla scrivania, e celebra tutti i giorni la messa nella cappellina situata al secondo piano di Santa Marta, dove si trova anche il suo appartamento. Qui il personale sanitario non cessa di assisterlo giorno e notte.