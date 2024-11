Ecco cosa succede oggi in Segreti di famiglia, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti un avvocato e un Pubblico Ministero

Anticipazioni per la puntata di lunedì 18 novembre 2024 di Segreti di famiglia, la soap opera turca che Canale 5, dopo averne mandato gli episodi in prima serata durante l’estate 2024, ha deciso di trasmettere nel proprio daytime con le nuove puntate.

In onda in Turchia su Kanal D dal 2021 al 2024 con il titolo “Yargı” per un totale di 95 puntate (che nell’edizione italiana diventano 285 della durata di 40 minuti l’una), protagonista della serie è Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) è un’impavida avvocata, pronta ad aggirare le regole pur di raggiungere i propri obiettivi.

La sua vita s’intreccia a quella di Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), un procuratore che invece ha rigide regole sul lavoro, anche perché lo ha promesso al padre Metin (Hüseyin Avni Danyal), che è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Istanbul. Tuttavia, Ilgaz deve infrangere le proprie regole per la prima volta quando si imbatte in un caso di omicidio in cui suo fratello Çınar (Arda Anarat), è accusato di essere il responsabile. Ilgaz chiede a Ceylin di difendere suo fratello: sa che lei sarebbe capace di trovare la verità ad ogni costo. Ma mentre indagano su questo caso, Ceylin e Ilgaz scoprono misteri che si estendo ad entrambe le loro famiglie.

Anticipazioni Segreti di famiglia puntata del 18 novembre 2024: il cellulare in cella

La perquisizione

La cella di Engin (Onur Durmaz) viene perquisita dai secondini che trovano il suo cellulare sotto il materasso della branda. Pars (Mehmet Yılmaz Ak) chiede che il detenuto venga messo in isolamento e scopre di essere stato preceduto da Ilgaz, che ha fatto la sua stessa richiesta.

Seda nega le accuse

Il procuratore convoca l’avvocato Seda (Nergis Öztürk) perché sospetta che sia stata lei a far entrare il cellulare in carcere. La donna nega, ma le sue risposte non convincono Pars, il quale ordina il sequestro del cellulare e del computer di Seda facendola arrestare.

Segreti di famiglia, replica

Per ora, Mediaset non ha programmato nessuna replica della soap.

Segreti di famiglia su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Segreti di famiglia in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.