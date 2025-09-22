Anticipazioni “Riserva Indiana”: tutti gli ospiti della settimana

“Riserva Indiana” su Rai3 unisce musica e parole con monologhi di Stefano Massini e ospiti d’eccezione.

Prende oggi il via, lunedì 22 settembre, una nuova settimana di “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura prodotto da Ruvido Produzioni e condotto da Stefano Massini, che con il suo approccio all’educazione civica ha creato uno spazio originale e significativo nel palinsesto televisivo. Al centro del programma c’è l’incontro tra musica e parole, con i monologhi inediti di Massini e ospiti che rappresentano il meglio della scena musicale italiana.

Tutti gli ospiti di Stefano Massini a Riserva Indiana

La settimana si apre lunedì 22 settembre con Levante, con cui ci immergeremo in un viaggio alla ricerca dell’equilibrio tra istinto e ragione. Martedì 23 settembre, tra libri, amicizie e ricordi, esploreremo un concetto semplice ma complesso: basta talvolta saper ascoltare, con l’ospite Ernia. Mercoledì 24, insieme a Drusilla Foer, cercheremo di comprendere quanto possa costare veramente la parola libertà. Giovedì 25 settembre, Paola Turci ci guiderà tra passato e presente, davanti all’altare crudele della barbarie. Infine, venerdì 26, con The Zen Circus, affronteremo un percorso tra archeologia e memoria personale, per capire cosa del passato continua a parlarci e cosa è destinato al silenzio.

L’appuntamento con “Riserva Indiana” è dal lunedì al venerdì alle 20:20 su Rai3.

Il programma è ideato da Stefano Massini e Massimo Martelli, scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino e Rossella Rizzi, con consulenza artistica di Serena Fornari e delega Rai di Marina Mancusi. La direzione della fotografia è di Marco Lucarelli, la produzione esecutiva di Annamaria Del Grande, mentre la regia è affidata a Matteo Bergamini.