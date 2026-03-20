Anticipazioni Quarto Grado di stasera 20 marzo: il caso Liliana e Garlasco, gli aggiornamenti

Questa sera su Rete 4 nuovo appuntamento con il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Quarto Grado. Si parla ancora una volta di Garlasco, con le perizie informatiche sul computer di Chiara e i misteriosi audio di Roberta Bruzzone. E Sebastiano Visintin torna in studio per parlare del caso Liliana Resinovich

Questa sera, venerdì 20 marzo, alle 21.30 su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado trasmissione condotta, come sempre, da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Garlasco: perizie informatiche e audio misteriosi

Il giallo di Garlasco continua a tenere banco. La puntata di questa sera torna su uno dei casi più clamorosi e divisivi di questi ultimi anni in Italia con un focus sulle perizie informatiche relative al computer di Chiara Poggi, dove secondo gli inquirenti potrebbe celarsi il movente del delitto. La battaglia tra consulenti si fa sempre più accesa, con ricostruzioni divergenti che rendono il quadro ancora più complesso.

Ma c’è anche un elemento nuovo che promette di alzare l’attenzione: emergono nuove indiscrezioni sugli audio misteriosi ricevuti da Roberta Bruzzone e depositati alla Procura di Milano. Una vicenda nella vicenda, che potrebbe aprire scenari inediti. In studio ci sarà anche il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese.

Caso Liliana Resinovich: Sebastiano in studio

Spazio anche al caso di Liliana Resinovich. Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per il suo omicidio, sarà ospite in studio. Visintin, non molto tempo fa, aveva risposto anche alle domande di Silvia Toffanin a Verissimo ribadendo la sua innocenza e la sua totale estraneità ai fatti, mai completamente chiariti.

Il confronto si preannuncia diretto: Nuzzi e Viero cercheranno di capire se le contraddizioni emerse nelle sue dichiarazioni siano frutto di confusione e disorientamento o se invece nascondano qualcosa che ancora non è venuto a galla.

Gli altri temi della serata

La puntata di questa sera include anche un approfondimento sul Referendum del 22 e 23 marzo in quella che di fatto è l’ultima serata di discussione in vista di un sabato di silenzio e d riflessione prima dell’apertura dei seggi, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Altro approfondimento sul caso di Patrizia Nettis: la mamma della vittima non si arrende e continua la sua battaglia per ottenere verità su quanto è accaduto a sua figlia.

Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva.

Quarto Grado va in onda questa sera, venerdì 20 marzo, alle 21.30 su Rete 4.