Anticipazioni Ore14 Sera: una novità per Milo Infante, la scelta del giornalista

Milo Infante rompe le abitudini del palinsesto e conquista la prima serata del venerdì per accendere i riflettori su una delle pagine più intricate della cronaca nera italiana. Il talk show di Rai 2 si presenta al pubblico con una variazione di calendario e una formula totalmente rinnovata per l’occasione: un’intera trasmissione monotematica, focalizzata esclusivamente sui colpi di scena che stanno risvegliando un caso giudiziario che sembrava ormai chiuso.

Il focus esclusivo sul caso di Garlasco

La redazione del programma ha scelto di accantonare temporaneamente i fatti del giorno per concentrare l’attenzione sulle ultime, sorprendenti evoluzioni legate all’omicidio di Chiara Poggi. Al centro del dibattito ci sono gli accertamenti recenti della Procura di Pavia e gli indizi emersi attorno alla figura di Andrea Sempio

. La narrazione giornalistica si concentrerà in particolare su un misterioso manoscritto di dieci righe rinvenuto nell’archivio dei Carabinieri e trasmesso ai magistrati di Brescia, che farebbe riferimento a vecchie investigazioni difensive private commissionate dalla famiglia Stasi.

Attraverso la lettura di documenti inediti, registrazioni audio e testimonianze esclusive raccolte negli ultimi giorni, Milo Infante cercherà di ricostruire l’esatta portata di questi nuovi elementi, analizzando se e come possano effettivamente riaprire una vicenda processuale passata in giudicato.

Gli ospiti in studio e il dibattito tra esperti

Per analizzare la complessa rete di indizi e capire la reale rilevanza del foglietto anonimo, lo studio ospiterà un confronto serrato tra due grandi protagonisti dell’informazione e della scienza forense. Il giornalista Umberto Brindani e il generale Luciano Garofano daranno vita a un faccia a faccia teso a sviscerare i dettagli tecnici e legali della nuova pista, confrontando i vecchi verbali con le scoperte dell’ultima ora.

La puntata offrirà quindi una chiave di lettura profonda e documentata, pensata per chi vuole andare oltre i comunicati ufficiali. Come di consueto per gli speciali della rete, l’appuntamento televisivo sarà accessibile anche in un secondo momento per la visione in streaming e on-demand attraverso l’applicazione ufficiale della televisione di Stato.