Anticipazioni Ore 14, stasera 16 aprile: gli ospiti e i casi trattati da Milo Infante. Torna Matteo Salvini
Anticipazioni Ore 14 Sera, 16 aprile 2026: Milo Infante indaga sull’omicidio di Giacomo Bongiorni e sulle nuove perizie del delitto di Garlasco. Ospite in studio Matteo Salvini per un confronto sui temi caldi del Paese.
Questa sera il conduttore Milo Infante torna ad accendere i riflettori di Rai 2 con un nuovo appuntamento di Ore 14 Sera, il talk di approfondimento politico e di attualità.
Nella puntata in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026, il giornalista propone un viaggio serrato tra i nodi della politica e i misteri più fitti della cronaca nera.
La serata si apre con un confronto diretto che vede protagonista Matteo Salvini, chiamato a rispondere sui temi caldi dell’attualità nazionale prima che il talk scivoli verso le indagini più brutali degli ultimi mesi.
Sangue in piazza a Massa e il giallo di Pierina Paganelli
Il cuore del programma batte forte sul dramma di Giacomo Bongiorni, il quarantasettenne barbaramente ucciso in piazza a Massa. La ricostruzione di Infante si sofferma sulla violenza di un’aggressione avvenuta davanti ai parenti della vittima e che ha già portato all’individuazione di cinque sospettati.
Con tre arresti eseguiti, tra cui un diciassettenne trasferito al centro per minori di Genova, il talk analizzerà le testimonianze contrastanti, comprese le versioni fornite dai giovani fermati durante gli interrogatori di garanzia.
Il racconto prosegue intrecciando le ultime novità sulla morte di Pierina Paganelli, reduce dall’udienza che ha visto protagonista Louis Dassilva, con le inquietanti notizie sulla profanazione della tomba di Pamela Genini e il focus sull’omicidio di Dino Carta a Foggia.
Ogni caso viene sviscerato con l’occhio clinico del cronista, cercando di dare un senso a episodi di cronaca che hanno lasciato intere comunità nel terrore.
Il computer di Chiara Poggi: i messaggi che riaprono il caso Garlasco
Il momento più atteso della serata riguarda però il Delitto di Garlasco, un caso che nonostante il passare degli anni continua a produrre colpi di scena.
Le indagini aperte oltre un anno fa sembrano aver imboccato una strada nuova grazie a documenti finora rimasti sotto chiave. Milo Infante svela i dettagli della consulenza informatica “Dal Checco“, che ha passato al setaccio il computer di Chiara Poggi portando alla luce messaggi inediti legati alla figura di Andrea Sempio.
Queste rivelazioni, unite alle perizie scientifiche dei Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis e alla nuova relazione medico-legale della professoressa Cristina Cattaneo, promettono di disegnare scenari mai esplorati prima.
Si scava nei file segreti e nelle timeline digitali per capire se la verità processuale su Alberto Stasi possa essere affiancata da nuovi riscontri emersi dal passato della vittima.