Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista, 22 ottobre: cosa succederà nella prossima puntata

Mercoledì 22 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista, programma di Real Time giunto alla sua quindicesima edizione. Nel prossimo episodio, attesissimo proprio per questo, assisteremo al momento della verità, ovvero quando i sei partecipanti diranno al team di esperti, che conduce il programma, se vorranno restare assieme e continuare una relazione nata in televisione, o se decideranno separarsi.

Sarà un momento decisivo, quello in cui si scoprirà se l’unione ha avuto successo o se è stata un vero e proprio fallimento. Proprio per questo i fan del programma non vedono l’ora di conoscere “il verdetto”.

Matrimonio a Prima Vista, cosa accadrà nella puntata del 22 ottobre

L’ottavo episodio di Matrimonio a Priva Vista – che è disponibile in anteprima su Discovery+ – sarà ricco di colpi di scena. Le tre coppie che si sono “unite in matrimonio” a favor di telecamere, comunicheranno cosa hanno deciso di fare. Si partirà con Roberta Murano e Luca Merlo, il cui percorso è stato definito da Nada Loffredi “esemplare”. Tra di loro è subito scattato un certo feeling, così che hanno trascorso un mese in cui si sono aiutati a vicenda. Sebbene non siano mancati i litigi, sono entrambi intenzionati a far proseguire il matrimonio, entrambi si sono giurati nuovamente amore, per Luca la sua vita “non è mai stata così bella”, mentre Roberta è certa che quando è con lui le “scoppia il cuore”.

Successivamente saranno Matteo Conca e Melissa Cicciari, le cose tra di loro sono andate molto diversamente. Lui ha spiegato di aver dato molto di se, mentre dall’altro lato non avrebbe ricevuto nulla. Ma non è d’accordo la Cicciari, che sostiene che in una coppia si dà e si riceve e lei è convinta di avergli “dato qualcosa”. Secondo Melissa Matteo l’avrebbe giudicata costantemente, facendole rivivere le ansie delle sue relazioni passate. Non sono mancate le tensioni, quando Matteo ha visto il provino di Melissa e l’ha sentita parlare della malattia del padre, ha detto di aver conosciuto più cose di lei in quel video che in un mese trascorso assieme. Così entrambi hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio e chiedere il divorzio.

Infine hanno parlato Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro, lei ha spiegato che in un mese trascorso assieme ha avuto la sensazione di non piacere al marito, mentre lui è certo di aver fatto il possibile per farle capire quanto gli piacesse. Il loro rapporto non si sarebbe mai evoluto, lei era convinta che dovesse essere lui a fare il primo passo, mentre lui si sarebbe sentito rifiutato. La coppia alla fine ha deciso di mettere fino al loro matrimonio, dicendo però che si sarebbero voluti continuare a conoscere. Un finale inaspettato che ha spiazzato il team di esperti. Secondo le anticipazioni di Matrimonio a Prima Vista, dunque, la prossima puntata è un appuntamento davvero imperdibile.