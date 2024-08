Anticipazioni La Promessa puntata del 8 agosto 2024: alla tenuta arriva Jeronimo, Jimena tenta di riavvicinarsi a Manuel

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento.

Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 8 agosto 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 4 AL 10 AGOSTO 2024

La Promessa, anticipazioni puntata 8 agosto 2024: Jimena prova a riavvicinarsi a suo marito Manuel

Jeronimo arriva a La promessa

In vista del suo arrivo a La Promessa sotto mentite spoglie, Jeronimo chiede informazioni a Pelayo riguardo alla servitù che sta per conoscere e sulle persone da cui dovra’ stare in guardia. Jeronimo arriva alla tenuta, e Pelayo lo presenta a Catalina come il suo valletto personale.

Jimena tenta disperatamente il riavvicinamento a Manuel

Jimena, sospettosa per l’assenza del marito dei giorni precedenti, cerca di sedurlo per riavvicinarsi a lui, ma Manuel le dice che non può darle ciò che vuole.

Cruz ha sospetti sulle intenzioni di Curro

Cruz è sospettosa per via dell’interesse improvviso di Curro per la gestione della tenuta, e Petra va da Don Romulo nella speranza di saperne di più. Lope saluta i suoi amici prima di partire e raccoglie le attestazioni di stima di tutti. Curro sorprende Martina che esce dalla tenuta nel cuore della notte.

Abel va da Romulo per controllarlo ma quest’ultimo rifiuta

Abel va da Romulo per visitarlo, ma il maggiordomo si rifiuta e dice di non aver bisogno di alcun controllo. Feliciano confessa a Teresa di voler andare a parlare con la Guardia Civile.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.