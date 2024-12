Anticipazioni della puntata de La Promessa di sabato 7 dicembre 2024 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 7 dicembre 2024: una pace attesa

Abel si scusa

Abel (Alejandro Vergara) benedice la relazione tra Jana e Manuel e si scusa per gli errori commessi. Ma questo apparente momento di pace è offuscato dal ritorno di Jimena (Paula Losada), di cui ancora tutti dubitano la guarigione. Infatti tutte le cameriera, Teresa (Andrea Del Rio) per prima, sono incaricate di tenerla d’occhio.

Ayala sotto pressione

Margarita (Cristina Fernández Pintado) sospetta che l’interesse di Ayala (Miquel Garcìa Borda) per lei abbia a che fare con Cruz (Eva Martin), ma il conte lo nega. Martina (Amparo Piñero) continua a sfidare Ayala e finisce per sfogare la sua rabbia sul povero Curro (Xavi Lock).

Lope e Vera fanno pace

Lope (Enrique Fortùn) si riappacifica con Vera (Angela Echaniz) dopo i loro ultimi litigi, visto che lei si rifiuta ancora di permettere a Lope di incontrare suo padre. Le cuoche ringraziano Teresa per tutto quello che sta facendo per Virtudes, mentre Maria (Sara Molina) è ancora ossessionata da una possibile gravidanza.

Una spiacevole sorpresa

Il signor Cavendish arriva e scopre che Lorenzo (Guillermo Serrano) è il nuovo socio dell’affare delle marmellate. Quando stanno per definire i dettagli dello scambio e tutto sembra essere pronto per farlo, ricevono una spiacevole sorpresa.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.