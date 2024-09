Ecco cosa succede oggi ne La promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 5 settembre 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 5 settembre 2024: Martina chiede scusa a Leonor, invano

Leonor è delusa da Martina

Leonor (Alicia Bercàn) scopre la relazione tra Curro (Xavi Lock) e Martina (Amparo Piñero) e reagisce male per non esserne stata informata, ferita dalla mancanza di fiducia da parte di sua cugina. Martina, dal canto suo, tenta invano di farsi perdonare.

Pelayo è seccato dai sospetti di Lorenzo e Margarita

Lorenzo (Guillermo Serrano) e Margarita (Cristina Fernández Pintado) continuano a indagare su Pelayo che, seccato dalla situazione, si sfoga con Catalina (Carmen Asecas). Petra (Marga Martinez) mente a Cruz (Eva Martin), affermando che Feliciano (Marcos Orengo) non è suo figlio e le spiega che i membri della servitù hanno messo in giro il pettegolezzo solo perché la odiano e Cruz le crede.

Le ricerche di Maria

Dopo aver esaminato il corpo di Valentin (Carlos Suarez), Abel (Alejandro Vergara) rivela di aver trovato un indizio; sulle gambe ha riscontrato un’eruzione cutanea e Jana capisce che Valentin deve essere stato a contatto con le ortiche. Questo restringe la ricerca e Funes si muove in questa direzione, ma senza risultato. Il sergente é preoccupato perché tra gli effetti personali di Valentin, ha trovato un indumento di una ragazza assassinata a Jaèn e teme che Maria (Sara Molina) possa aver fatto la stessa fine.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.