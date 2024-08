Anticipazioni La Promessa puntata del 5 agosto 2024: Jimena dà una seconda possibilità a Manuel ma…

Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 5 agosto 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 4 AL 10 AGOSTO 2024

La Promessa, anticipazioni puntata 5 agosto 2024: Jimena e Manuel fanno pace, ma lui è innamorato di Jana

La Marchesa vuole evitare il ritorno di Jimena dai suoi genitori

Il ritorno di Jimena a casa dei suoi genitori sarebbe un enorme scandalo e la Marchesa vuole evitarlo a tutti i costi. Jimena dà a Manuel una seconda possibilità e decide di restare, anche se lui è più innamorato che mai di Jana, e viceversa.

Curro vuole avvicinarsi ad Alonso

Curro vuole avvicinarsi ad Alonso, per questo chiede a Catalina di occuparsi della contabilità de La Promessa. Nel frattempo, la figlia primogenita cerca di sfruttare ogni momento per stare con Pelayo.

E’ crisi nelle cucine

Nonostante gli sforzi di Romulo per far riassegnare Lope alle cucina e farlo restare alla tenuta, il giovane cuoco è deciso ad andare a lavorare a Madrid. Ma questa non e’ l’unica crisi nelle cucine: Simona e’ spaventata a morte per la visita di suo figlio.

Qual è la verità sui fazzoletti insanguinati di Romulo?

Pia, dopo essere venuta a conoscenza dei sospetti di Mauro, fa pressione su Romulo affinchè dica la verità sui fazzoletti insanguinati, ma il maggiordomo ribadisce di non avere nulla. Martina fa lo stesso, sostenendo di essere in perfetta salute..

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.