Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 4 settembre 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 4 settembre 2024: Manuel ripudia Jimena

I segreti di Pia, Curro e Martina a rischio

Curro (Xavi Lock) scopre da Jana che il figlio di donna Pia (Maria Castro) è figlio del Barone de Linaja. Lei lo prega di non rivelarlo. A proposito di rivelazioni, Eleonor (Alicia Bercàn) sa di Curro e Martina (Amparo Piñero) e smaschera il loro gioco. Cruz (Eva Martin) non ama l’idea che Leonor possa lavorare, ma apprezza la sua passione per la moda.

Cavendish non molla

Cavendish non cede, vuole e pretende che lo scambio tra il denaro e le armi per cui sta lavorando da tempo sarà a La Promessa. Pelayo, però, cerca di convincere Alonso (Manuel Regueiro), che sta vietando l’ingresso dell’inglese a palazzo.

Maria cerca di sopravvivere

Maria (Sara Molina), imprigionata in una grotta, senza acqua né cibo, lotta per sopravvivere. Simona (Carmen Flores Sandoval) teme per la sorte di Maria, ma anche per suo figlio Antonio, perché Valentin (Carlos Suarez) potrebbe aver fatto del male anche a lui.

La rabbia di Manuel

Manuel rinfaccia ai genitori di averlo costretto a sposare una donna che lo ha ingannato e ha tentato di uccidere la sorella Catalina (Carmen Asecas), per questo la ripudia e accusa loro di averlo rovinato. Le salse di Catalina e Pelayo hanno successo a tavola. Teresa (Andrea Del Rio) è sempre più vicina a Feliciano (Marcos Orengo) e dichiara di amarlo: il ricordo di Mauro (Antonio Velázquez) è acqua passata.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.