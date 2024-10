Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 31 ottobre 2024 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 31 ottobre 2024: lo shock di Jana

Jana fugge dopo la notizia che le ha dato Curro

Dopo lo shock nello scoprire che il Marchese è il padre di Curro (Xavi Lock), confessione fattale dallo stesso ragazzo, Jana fugge sconvolta e cerca rifugio nella solitudine della casetta di Ramona, dove vuole prendersi una pausa da tutto.

Il Conte è senza freni

Nel frattempo, a palazzo, l’intera servitù cerca di coprire come meglio può l’assenza di Jana, finché non accade l’inevitabile. Il Conte de Ayala (Miquel Garcìa Borda) continua a diffondere commenti offensivi per il palazzo; questa volta la vittima è nientemeno che Martina (Amparo Piñero), in seguito alla rottura del fidanzamento con Antonio de Carvajal y Cifuentes.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.