Anticipazioni La Promessa puntata del 31 luglio 2024: Manuel e Jana si godono il momento

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento.

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 31 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2024

La Promessa, anticipazioni puntata 31 luglio 2024: Manuel e Jana atterrano su una spiaggia deserta

Manuel e Jana si godono il momento, ma Cruz e Jimena sono furiose

Manuel e Jana atterrano su una spiaggia deserta e si godono finalmente il loro momento. Jimena è furiosa e si sfoga con i marchesi, rimproverandoli di non volerle dire la verita’ su Manuel. Cruz è furiosa per il comportamento di suo figlio e lo diventa ancora di più quando scopre che è stata sua cognata Margarita a spingere Manuel ad allontanarsi dalla Promessa.

Simona alla ricerca di risposte

Nel frattempo, Simona è ancora intenta a cercare una risposta alla lettera di suo figlio Antonio e sia Candela che Lope cercano di spronarla, soprattutto a dire la verità riguardo alla storia delle finte lettere scritte da don Carlos.

Catalina e Pelayo sempre più uniti, anche Martina ha dubbi

Catalina e Pelayo sono sempre più affiatati, mentre Martina inizia ad avere gli stessi dubbi della cugina sulla condizione della donna nella società.

Una triste scoperta spegne l’entusiasmo di Mauro

Mauro continua a fare progressi come apprendista maggiordomo ed e’ felice che don Romulo gli stia dando sempre piu’ fiducia, ma presto la gioia del ragazzo viene oscurata da una triste scoperta che riguarda proprio il suo maestro.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.