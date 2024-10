Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Rete 4 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 30 ottobre 2024 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 27 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2024

La Promessa, anticipazioni puntata 30 ottobre 2024: un avvertimento per Jeronimo

L’avvertenza del conte

Il conte (Miquel Garcìa Borda) è scioccato da quello che ha appena sentito e ordina finalmente a Jeronimo di porre dei limiti a Cavendish, che poco prima ha chiaramente minacciato Pelayo e Catalina (Carmen Asecas) come “regalo di nozze”, superando i suoi limiti.

Il nuovo atteggiamento di Maria

Maria (Sara Molina), dopo aver trovato il denaro in soffitta a seguito del racconto del conte di qualche giorno prima, cambia atteggiamento nei confronti del matrimonio, ma questa cosa lascia molto perplesso Salvador (Mario Garcìa).

Vera fa disperare Lope

Vera (Angela Echaniz), ignara del fatto che María ha trovato la sua valigia, continua a dare del filo da torcere a Lope (Enrique Fortùn). E Pia (Maria Castro) fa capire al giovane cuoco che l’atteggiamento sfuggente di Vera è dovuto al fatto che è interessata a lui.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.