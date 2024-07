Anticipazioni La Promessa puntata oggi 30 luglio 2024: Manuel e Jimena improvvisamente ai ferri corti

Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 30 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 30 luglio 2024: Manuel e Jana si lasciano andare. Manuel e Jimena improvvisamente ai ferri corti

Maria Fernandez protagonista della festa. Anche Manuel e Jana al centro dell’attenzione

La festa in maschera continua e Maria Fernandez è diventata la vera regina del ballo senza che nessuno sospetti la sua vera identità e, quindi, che sia una domestica. Protetti anche dai costumi e dalle maschere, Manuel e Jana danno sfogo alla loro passione, proprio come Catalina e Pelayo. Le voci riguardo a Manuel corrono sia tra la servitù che tra i nobili.

Manuel e Jimena litigano. Manuel lascia La promessa, ma non da solo…

Nessuno ha identificato Jana, ma quello che suscita pettegolezzi, è che Manuel abbia ballato tutta la sera con una sola donna. Le voci arrivano fino a Jimena, la quale, scoprendo che il marito ha ballato con una giovane bionda per tutta la festa, affronta a muso duro Manuel, che, a questo punto, decide di prendere le distanze da lei e da Cruz, che continua a rimproverarlo, e così, a bordo del suo aereo, lascia La Promessa… Anche se non partirà da solo. Anche Abel lascerà il palazzo dei Lujan in tempo per prendersi cura dei feriti in un’esplosione in una industria petrolifera a Cordoba.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.