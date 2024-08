Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 30 agosto 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 30 agosto 2024: allarme per Maria

La scomparsa di Maria

La servitù è preoccupata per la scomparsa di Maria (Sara Molina), ma i marchesi si rifiutano di rivolgersi alla Guardia Civile, così decidono di organizzare delle squadre di ricerca all’insaputa dei signori, e con la complicità di Don Romulo (Joaquín Climent) e Donna Pia (Maria Castro).

Cruz mente a Pia

Cruz (Eva Martin) chiede a Pia se Feliciano (Marcos Orengo) sia figlio di Petra (Marga Martinez), ma lei mente, dicendo di no, e poi lo riferisce a Petra, stupita per il gesto gentile. Manuel informa Curro (Xavi Lock) che presto potranno formalizzare la cessione del titolo di Barone.

Pelayo temporeggia sul viaggio con Catalina

Catalina (Carmen Asecas) dice a Pelayo che sarebbe voluta partire, ma lui le ribadisce che è meglio rimanere alla tenuta per tenere sotto controllo l’attività delle marmellate. Dopo aver parlato con Jeronimo delle grandi entrate legate al traffico di armi, il conte propone alla ragazza di ampliare la produzione per mascherare il denaro.

Un nuovo incarico per Salvador

Dopo la partenza di Mauro (Antonio Velázquez), Romulo riorganizza i compiti dei camerieri e valletti. Decide quindi di nominare Salvador (Mario Garcìa) primo valletto, ma il ragazzo si mostra titubante perché troppo preoccupato per Maria.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.