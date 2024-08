Anticipazioni La Promessa puntata del 3 agosto 2024: Jimena è una furia contro Manuel

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento.

Anticipazioni della puntata de La Promessa di sabato 3 agosto 2024, alle 15:30 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 3 agosto 2024: Jimena è una furia contro Manuel, Maria chiede spiegazioni a Jana

Pelayo insiste e Catalina paga Lope e Simona

Catalina consegna a Simona e a Lope la loro paga per la produzione della marmellata, poiche’ Pelayo ha insistito affinche’ saldasse il debito, anticipando il denaro di tasca propria.

La rabbia di Jimena contro Manuel

Jimena e’ furiosa con Manuel perche’ dopo il ballo in maschera e’ sparito e al suo rientro non ha dormito nella loro camera. La donna è convinta che suo marito sia andato via con la misteriosa ragazza con cui aveva ballato per tutta la sera.

Maria scopre che Jana non è andata a Cordova

Maria scopre che Jana, in realta’, non era andata a Cordova per soccorrere i feriti, ma quando le chiede spiegazioni, Jana si rifiuta di parlare. Jana e Curro scoprono che Ramona e’ partita e ha lasciato loro una lettera.

Giallo sull’invito di Antonio a La promessa

Simona riceve una lettera di suo figlio Antonio che dice di accettare il suo invito e che presto giungerà a la Promessa. Simona è sconvolta, perché l’invito non è partito da lei.

Teresa dice la sua sulla morte del padre di Feliciano

Feliciano racconta a Teresa quello che e’ successo con suo padre e Teresa arriva alla conclusione che la morte dell’uomo sia stato solo un incidente.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.