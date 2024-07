Anticipazioni La Promessa puntata oggi 29 luglio 2024: Ramona strappa e brucia una lettera importante

Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 29 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 29 luglio 2024: Margarita annuncia di aver preso possesso di un quarto della Promessa

Ramona sorprende Curro a leggere la lettera

Nella lettera viene rivelato chi è il suo vero padre. Gliela strappa di mano e la getta nel fuoco. Curro mente e dichiara di non essere riuscito a leggere niente.

Catalina e Pelayo sempre più innamorati

Catalina presenta Tadeo a Margarita, dicendole che lui potrà aiutarla. Lei si rivela molto scettica, condizionata dallo strato sociale a cui l’uomo appartiene. Pelayo regala a Catalina una collana e la lusinga. Catalina va da Simona e le racconta di come lei e Pelayo si stiano innamorando.

Simona si confida con Lope

Lope mette alle strette Simona, la quale gli confida che la lettera che ha ricevuto l’ha scritta veramente Antonio, suo figlio.

L’annuncio di Margarita fa arrabbiare Cruz

Abel riceve una strana telefonata da uno sconosciuto. Abel e Manuel decidono di scambiarsi i travestimenti per la festa. Mauro e’ preoccupato per la festa in maschera. Teme di non essere all’altezza del ruolo che gli e’ stato dato. Teresa lo rassicura e lo calma. Iniziata la festa, Margarita annuncia pubblicamente di aver preso possesso di un quarto della Promessa. Cruz si adira.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.