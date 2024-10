Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 28 ottobre 2024 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 28 ottobre 2024: il racconto di Ignazio

Maria non si mette d’accordo con Catalina

Maria (Sara Molina) parla con Catalina (Carmen Asecas) per risolvere il problema della data delle nozze, ma alla fine non trova il coraggio per dirglielo. Alonso (Manuel Regueiro) si arrabbia con Cruz (Eva Martin) per la decisione di ospitare Ignacio de Ayala.

Un ricco ritrovamento

Ignacio racconta che in passato aveva rubato un candelabro in una taverna e che questo candelabro doveva trovarsi nella stanza del barone. Maria va a cercare il candelabro in soffitta e trova una borsa piena di soldi. Ignacio, grazie ad una frase segreta che utilizzavano in passato, incontra Petra (Marga Martinez).

L’alibi di Lorenzo

Alonso, infine, sembra credere all’alibi di Lorenzo (Guillermo Serrano) ma incarica comunque Romulo (Joaquin Clemente) di fare domande al personale che accompagnava i cacciatori. Intanto, Lorenzo decide di lasciare la Promessa.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.