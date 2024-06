Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 28 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 28 giugno 2024:

La confessione di Ramona

Ramona confessa a Jana di aver visto sua madre dopo la sua presunta morte. Jana non le crede. Petra (Marga Martinez) va da Simona (Carmen Flores Sandoval) e le chiede di Ramona. Simona le conferma che è tornata in paese e che qualcuno si è preso cura di lei.

La verità su Feliciano

Petra, inoltre, si intrufola nello studio di Pia (Maria Castro) mentre il bambino dorme, lo prende in braccio e gli confida che Feliciano (Marcos Orengo) è suo figlio. Pia la sorprende e la caccia. Teresa (Andrea Del Rio) se la prende con Mauro (Antonio Velázquez) perché lui le dà dell’ingenua, a causa della fiducia che lei riversa nei confronti di Feliciano.

Le preoccupazioni di Manuel per Jimena

Manuel confida a Jana la sua preoccupazione sulla gravidanza di Jimena (Paula Losada), ma Jana lo tranquillizza, suggerendogli di fidarsi del medico: i due, nonostante la consapevolezza di non poter stare insieme, mantengono un rapporto civile.

Orengo pretende una risposta da Candela

Orengo (Ramòn Ibarra) ferma Candela (Teresa Quintero) e pretende una risposta. Lei gli dice di non essere pronta a sposarsi e lui la invita a pensarci bene. Candela si confronta con Pia sulla questione del matrimonio e Pia la esorta a scegliere con il cuore.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.