Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 27 dicembre 2024 alle 19:35 su Rete 4. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 27 dicembre 2024:

Le sorti di Jimena

Cruz (Eva Martin) prende tempo con i genitori di Jimena (Paula Losada), nell’attesa di sapere se si possa chiedere l’annullamento del matrimonio. Ma ottiene solo due giorni, dopodiché starà agli avvocati mettersi in moto e risolvere loro la situazione. Jimena cerca di comprare il silenzio di Abel (Alejandro Vergara), ma lui rifiuta. Lo dice a Jana e Manuel sperando nel loro perdono, inutilmente.

Le indagini di Catalina

Catalina (Carmen Asecas) mette sotto torchio Lorenzo (Guillermo Serrano) sul traffico di armi ma il capitano non confessa di essere in combutta con Pelayo (Michel Tejerina) ma nega tutto. Lorenzo scopre che Pelayo, spaventato dalla presenza di Cavendish, lo ha mandato via con le armi prima che pagasse, ritenendolo l’unico responsabile dell’ammanco gli intima di liquidarlo subito di tasca sua.

Salvador ci riprova

Maria (Sara Molina) raccomanda Salvador (Mario Garcìa) a Pia (Maria Castro) per intercedere con don Romulo (Joaquín Climent) e candidarlo a primo valletto. Romulo appare molto scettico. Infine, Jimena convoca Maria (Sara Molina) nella sua stanza, e la minaccia di non farla uscire finché non le avrà detto chi è la misteriosa amante di suo marito Manuel. Martina (Amparo Piñero) rifiuta il dialogo con la madre e si dimostra maleducata.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.