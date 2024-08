Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni La Promessa puntata del 26 agosto 2024: Curro non vuole seguire gli ordini del padre

Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 26 agosto 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 26 agosto 2024: il rimpianto di Manuel

Curro si ribella

Curro (Xavi Lock) si ribella al padre e alla sua volontà di fargli intraprendere la carriera militare, e minaccia la rinuncia al titolo di Conte de La Mata e al suo cognome. Curro racconta ad Alonso (Manuel Regueiro) la lite e le offese del padre, Alonso sostiene il nipote benché perplesso sulla rinuncia e chiede a Manuel di rinunciare al titolo di barone de Linaja, ereditato dal nonno, in favore di Curro, visto che sarà il futuro marchese de Lujan.

Manuel avrebbe voluto opporsi alla moglie

Alonso accetta il preventivo di Don Remigio sulla motocicletta, mentre Manuel interroga Pelayo sulla causa dell’inspiegabile guasto e rimpiange di aver creduto alla moglie e rinunciato al sogno aeronautico a Milano. Maria (Sara Molina) è temuta da Jeronimo e Pelayo, perché con una chiave universale, di Pia (Maria Castro), è riuscita a ficcare il naso in magazzino.

Valentin trama qualcosa?

Feliciano (Marcos Orengo) allontana Petra (Marga Martinez) e la accusa di averlo manipolato. Carlos invia una lettera a Candela (Teresa Quintero) che la legge a Simona (Carmen Flores Sandoval), questa sollecita Valentin (Carlos Suarez) perché non ha notizie da Antonino, ma Valentin sembra brigare alle sue spalle.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.