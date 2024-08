Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di domenica 25 agosto 2024, alle 15:30 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 25 agosto 2024: la verità di Feliciano

Feliciano svela il suo segreto

Feliciano (Marcos Orengo) confessa al resto della servitù il suo segreto, ovvero che Petra (Marga Martinez) non è sua sorella ma in realtò è sua madre. Petra, vedendo svelato il suo grande segreto che aveva sempre nascosto, cerca di non incrociare nessuno.

Maria chiarisce con Lope

María (Sara Molina) è riuscita a far capire a Lope (Enrique Fortùn) che il suo cuore non gli appartiene, ma non vede l’ora di dichiarare il suo amore a Salvador (Mario García): il triangolo amoroso che li riguarda sembrerebbe essere a conclusione.

Le indagini sui freni della moto

Sollevato dalla guarigione di Catalina (Carmen Asecas), Alonso (Manuel Regueiro) cerca di intervenire sulla questione del ritardo dell’autista, ma Cruz (Eva Martin) lo ha già preceduto, licenziando il dipendente e mandandolo via. Da parte sua, Mauro (Antonio Velázquez) condivide con Manuel il sospetto che la rottura dei freni della motocicletta sia stata intenzionale e non accidentale. Cruz spera con angoscia che la partenza di Jimena (Paula Losada) dalla tenuta non si diffonda tra i suoi amici, cosa difficile, secondo Margarita (Cristina Fernández Pintado).

Abel non accetta la fine con Jana

Jana e Manuel ancora non riescono a evitare di incontrarsi da soli e Abel (Alejandro Vergara) ancora non riesce ad accettare che Jana abbia rotto definitivamente con lui. Il Capitano de la Mata non getta la spugna, e insiste affinché suo figlio Curro (Xavi Lock) intraprenda la carriera militare.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.