Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 23 settembre 2024, alle 16.35 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 23 settembre 2024: Pelayo e Catalina proseguono insieme

Chiarimento tra Leonor e Martina e fra Pelayo e Catalina

Leonor chiama Martina per un chiarimento e le due si riappacificano. Cruz rimprovera Manuel per essere tornato a volare, ma lui le dice che non abbandonerà più la sua passione. Pelayo e Catalina risolvono i loro malintesi e decidono di proseguire la loro relazione. Feliciano chiede goffamente la mano di Teresa…

Candela si confida con Pia

Candela confida in privato a Pia di essere andata in biblioteca per fare una telefonata, ma non a Carlos.

Maria sostenuta dagli amici

Maria, distante da La Promessa, riceve le visite degli amici che tentano di tranquillizzarla, promettendo di dimostrare la sua innocenza.

Il piano di Abel e Salvador

Abel e Salvador organizzano un piano per distrarre Jeronimo mentre il medico ispeziona la sua stanza. Jeronimo si confronta con Pelayo, criticandolo per la sua proposta di matrimonio; il Conte sottolinea la sua mancanza di umanità e il suo interesse solo per i soldi, ma Jeronimo insiste sul fatto che i loro destini sono intrecciati. Eusebio Bueno, padre di Abel, arriva alla tenuta ma non è contento della visita.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.