Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 23 agosto 2024, alle 15:10 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 23 agosto 2024: Catalina è ancora grave

Jimena deve lasciare la tenuta

Mercedes non ritiene che Jimena (Paula Losada) sia responsabile dell’incendio. Cruz (Eva Martin) sostiene che lei abbia perso il senno. Margarita (Cristina Fernández Pintado) e Jose decidono di allontanarla dalla Promessa. Jimena, quindi, abbandona la Promessa, dove invece fa il suo ritorno Lope (Enrique Fortùn).

Catalina e la ricerca dell’ossigeno

Catalina (Carmen Asecas) è in bilico tra la vita e la morte, in attesa dell’ossigeno. Mauro (Antonio Velazquez) e Pelayo partono in motocicletta per recuperarlo, ma al ritorno, la moto subisce un guasto ai freni. Mauro riesce a riparare la motocicletta. Manuel scopre tracce di benzina su un tessuto trovato nella stanza di Catalina.

Petra parla ancora con Feliciano

Petra (Marga Martinez) rivela a Feliciano (Marcos Orengo) il motivo per cui è stata obbligata a consegnarlo ai suoi genitori, fingendo che fosse il loro figlio. Feliciano rimprovera Petra per avergli mentito fin dalla nascita. Feliciano è addolorato, Teresa (Andrea Del Rio) tenta di confortarlo. Valentin (Carlos Suarez) prosegue nel corteggiare Maria (Sara Molina). Curro (Xavi Lock) informa Lorenzo (Guillermo Serrano) della sua decisione di non arruolarsi nell’esercito.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.