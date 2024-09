Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 20 settembre 2024, alle 15:50 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 20 settembre 2024: Vera si sente vittima di pregiudizi da Jana

Jana si preoccupa di Maria, Vera non la prende bene

Jana è sempre piu’ esasperata per l’assenza di Maria e va a trovarla per tirarla su di morale. A causa di una perdita d’acqua nella tenuta, Pia decide di far dormire Vera in camera con Jana, che la prende male, ma Vera si sente vittima di pregiudizi da parte di Jana e di tutta la servitù.

Feliciano chiede consigli, Cruz rimprovera Pelayo

Feliciano parla con Don Romulo e gli chiede aiuto per fare la proposta di matrimonio a Teresa nel migliore dei modi. Cruz rimprovera Pelayo per il fallimento della sua proposta di matrimonio, facendo cosi’ saltare il piano di allontanarla da La Promessa. Margarita parla con Lorenzo e lo informa di aver visto Pelayo dare del denaro al mago.

Manuel rincuorato dalle sorelle

Manuel si lascia ispirare dalla determinazione delle sorelle per riprendere in mano la sua passione, e lo ribadisce anche ad Alonso che cerca di dissuaderlo. Petra chiede scusa a Teresa per averla trattata male e per aver dubitato di lei.

Il caso dell’orologio rubato continua

Abel convoca tutti i camerieri per chiedere di ricostruire il pomeriggio del furto dell’orologio di Lorenzo..

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.