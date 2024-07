Anticipazioni La Promessa puntata del 19 luglio 2024: Cruz coinvolta nella scomparsa di Ramona?

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 19 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 19 luglio 2024: Cruz nasconde qualcosa sulla scomparsa di Ramona?

Catalina e Pelayo festeggiano

Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina) organizzano un brindisi per ringraziare le donne del paese e la servitù che ha collaborato all’attività della marmellata.

Petra contro Catalina

Petra (Marga Martínez) informa Cruz (Eva Martin) che si precipita a rimproverare Catalina per la sua insensibilità vista la recente perdita del bambino di Jimena.

La scomparsa di Ramona: Cruz sa qualcosa?

Manuel (Arturo Sancho) si rifugia nell’hangar, e convoca Romulo (Joaquin Climent) per chiedergli se tra Cruz e Ramona (Inma Pérez Quirós) ci fosse un legame, il maggiordomo gli dice che la donna era amica di una vecchia cameriera, Dolores, molto vicina alla prima marchesa. Manuel si confronta con Cruz insinuando che sia coinvolta nella scomparsa di Ramona.

Feliciano non asseconderà più sua sorella

Dopo che Feliciano (Marcos Orengo) ha aiutato a evitare il sabotaggio di Petra (Marga Martíne) della consegna dei vasetti di marmellata, Lope e Salvador lo invitano a passare la serata con loro, e Petra cerca di dissuaderlo dal frequentarli, ma lui comunica alla sorella che non asseconderà più i suoi piani. Mentre Petra sta per andare via le consegnano una lettera di Don Carlos (Ramón Ibarra).

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.