Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 19 agosto 2024, alle 15:10 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 19 agosto 2024: Jimena crea ancora problemi

La scenata di Jimena davanti al sergente

Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo ricevono con sorpresa il signor Cavendish. Cruz (Eva Martin) rivela a Petra (Marga Martinez) e Feliciano (Marcos Orengo) che il sergente indaga su di loro per la morte del padre. Il signor Cavendish si presenta in leggero anticipo ma tutto fila liscio finché Jimena (Paula Losada) non arriva a dare scandalo in assenza dei marchesi. Catalina e Margarita (Cristina Fernández Pintado) cercano di sminuire, ma resta l’imbarazzo in tutti i presenti. Catalina informa Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) dell’accoglienza di Jimena al signor Cavendish, i marchesi appaiono preoccupati. Pelayo e Catalina danno una degustazione di marmellate per convincere il signor Cavendish ad acquistarle e tutto va a gonfie vele. Catalina informa Jimena che se continuasse a dare in escandescenze potrebbe fare la fine di Eugenia.

Simona spera nell’aiuto di Valentin

Simona (Carmen Flores Sandoval) spera che Valentin (Carlos Suarez) scriva al suo Antonino e Candela (Teresa Quintero) la conforta. Valentin corteggia Maria (Sara Maolina) e le regala dei fiori di campo. Salvador (Mario García) ringrazia Maria per l’affetto dimostratogli durante la convalescenza.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.