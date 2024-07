Anticipazioni La Promessa puntata del 18 luglio 2024: Giallo su Jimena, la bugia di Candela per amore

Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 18 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 18 luglio 2024: il caso Jimena, Catalina e Pelayo sono solo amici?

Jimena desta sempre più sospetti

La disinvoltura di Jimena (Paula Losada) dopo l’aborto inizia a destare sospetti, soprattutto in Cruz (Eva Martin). Per questo, Jimena e Mercedez (Laura Barba) decidono che Abel (Alejandro Vergara) deve rimanere a La Promessa per poterla coprire. Cruz non è d’accordo, ma viene convinta da Manuel.

Catalina e Pelayo: solo amici?

Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina) continuano a portare avanti l’attività delle confetture e, sebbene ci sia molta complicità tra i due, Catalina assicura al padre che sono solo amici.

La bugia di Candela per amore

Candela (Teresa Quintero) mente a Carlos (Ramón Ibarra) e gli dice che le piace sua figlia. In realtà non la sopporta, ma è disposta a fare uno sforzo per andarci d’accordo visto l’amore che prova per il maestro e visto l’imminente matrimonio.

Pia affida Diego a Benigna

Pia (María Castro) si congeda emotivamente da Diego, perché presto lo affiderà a Benigna, la moglie del mugnaio, perché si prenda cura di lui.

Lorenzo e la trappola a Margarita

Su richiesta di Cruz, Lorenzo (Guillermo Serrano), in combutta con il notaio, riesce a ideare una trappola per non lasciare la quota della Promessa in mano a Margarita: inserirà due clausole trabocchetto nel contratto.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.