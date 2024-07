Anticipazioni La Promessa puntata del 17 luglio 2024: Jimena desta sospetti a Cruz e Jana

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 17 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 17 luglio 2024: occhi puntati su Jimena, c’è un sospetto…

Petra a caccia della marmellata

Petra (Marga Martíne) convince Feliciano (Marcos Orengo) a farsi consegnare la busta contenente le indicazioni per l’acquisto dei vasetti di marmellata.

Jimena desta qualche sospetto

Jimena (Paula Losada) scende a pranzare sotto lo sguardo stupito di tutti i commensali. Cruz (Eva Martin) e Manuel (Arturo Sancho) insistono perché torni in camera sua a riposare. Lei accetta, accompagnata da Manuel e da sua madre Mercedes (Laura Barba). Li raggiunge Abel (Alejandro Vergara) che le regge il gioco, suggerendole di stare a riposo, data la delicatezza della situazione.

I sospetti di Cruz e Jana

Cruz, però, inizia a sospettare che Jimena non abbia abortito veramente e chiede a Petra (Marga Martínez) di tenerla d’occhio. Anche Jana non riesce a darsi pace per aver visto Jimena sorridere dopo l’aborto, mentre abbracciava Manuel. Lo confessa ad Abel, il quale la convince di avere mal interpretato il gesto.

Manuel ancora sotto choc

Jana va a consolare Manuel che è disperato per la morte del figlio. In quell’occasione, lui le dice che sua madre e’ andata a salutare Ramona (Inma Pérez Quirós), perché le era riconoscente per un episodio avvenuto nel passato. Anche Abel cerca di dare conforto all’amico.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.